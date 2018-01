Estúdios de Hollywood lançam aviso sobre negociações com atores Faltando uma semana para o início da próxima rodada de negociações trabalhistas em Hollywood, os grandes estúdios fizeram um apelo aos atores, na segunda-feira, a aderir às linhas gerais dos acordos já fechados com os diretores e os roteiristas, evitando novas disputas. A mensagem implícita na carta aberta divulgada pela entidade que negocia em nome dos estúdios, a Aliança de Produtores de Cinema e Televisão (AMPTP), parece ser que reivindicações que ultrapassem muito os termos já ratificados pelos dois outros principais sindicatos de Hollywood estarão fora de questão. "Se nosso setor se basear nesses termos, poderemos evitar mais greves prejudiciais e desnecessárias", concluiu a AMPTP em seu comunicado, que deixou abertas as portas para "concessões razoáveis que sejam necessárias". Não houve resposta imediata do sindicato dos atores, o SAG, que em 15 de abril vai começar a negociar com os estúdios um novo contrato coletivo com vigência de três anos, abrangendo 120 mil atores de cinema e televisão. Lideranças do SAG disseram que vão tentar avançar além dos termos acordados este ano pelos sindicatos dos roteiristas e dos diretores. Esses acordos, incluindo um fechado em fevereiro que pôs fim aos 100 dias de greve dos roteiristas que paralisaram boa parte do cinema e da TV em Hollywood, giraram em torno de dispositivos chaves dando aos roteiristas e diretores mais dinheiro por seus trabalhos distribuídos pela Internet. Mas a carta sugere que os estúdios não vêem espaço para outras concessões de monta. Além de buscar uma parcela maior dos dólares gerados pelo entretenimento na Internet, o SAG diz que quer elevar os honorários residuais recebidos por atores por filmes e programas de TV vendidos em DVD. É uma reivindicação da qual os roteiristas foram obrigados a abrir mão. O sindicato de atores também quer que seus filiados recebam uma participação na receita publicitária do merchandising de produtos que são obrigados a fazer em filmes e programas de TV. O último contrato coletivo com a SAG foi negociado em apenas duas semanas. Hoje, porém, o sindicato é controlado por uma ala mais militante que se opõe aos termos do último acordo coletivo e já prometeu adotar postura mais dura na mesa de negociações. As perspectivas de uma negociação rápida aparentemente foram favorecidas quando o sindicato menor de atores, o AFTRA, decidiu recentemente iniciar negociações por conta própria com os estúdios, em 28 de abril, em lugar de negociar juntamente com o SAG, como fez no passado. O AFTRA representa cerca de 70 mil atores, dos quais mais de metade também é filiada ao SAG. Dentro do clima de receio de novas paralisações, os estúdios, em sua maioria, estão se negando a iniciar qualquer produção que não possam ter a certeza de concluir antes do término da vigência do contrato coletivo com os atores, em 30 de junho, data a partir da qual poderia ser decretada uma greve dos atores.