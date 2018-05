Estúdio prepara filme sobre relação de Elizabeth Taylor e Richard Burton

LOS ANGELES - Os estúdios Paramount Pictures adquiriram os direitos cinematográficos do livro Furious Love, que e conta vida tumultuada do casal Elizabeth Taylor e Richard Burton, e farão um projeto que poderá ser dirigido por Martin Scorsese, informou nesta quinta-feira, 02, a revista Variety.

Um representante da Paramount confirmou que a companhia está a ponto de fechar um acordo para adaptar o livro, escrito por Sam Kashner e Nancy Schoenberger, para a telona.

O projeto pode contar com o financiamento de Julie Yorn, Gary Foster, Russ Krasnoff e o próprio Scorsese, através de sua produtora, Sikelia.

Elizabeth e Burton começaram seu tórrido romance em 1963 no set de Cleópatra, época em que os dois estavam casados com outras pessoas. O escândalo instigou um assédio por parte da imprensa que se estendeu enquanto durou a relação.

O primeiro casamento deles foi em 1964, e se divorciaram dez anos depois. Porém, decidiram se casar novamente em 1975, mas voltaram a se separa logo em 1976.

Furious Love foi baseado nos diários e cartas particulares de Burton com o consentimento de Taylor e da viúva do ator, Sally Hay Burton. Parte do conteúdo dessas correspondências foi publicada em um recente número da Vanity Fair.

Veja também:

Galeria com fotos de Elizabeth Taylor

"Um desses dias despertarei - acho que já fiz isso - e me darei conta de que realmente a amo. Para mim, é muito difícil permitir que a minha vida dependa da existência de outra pessoa. É igualmente difícil, com a minha arrogância inata, acreditar na ideia do amor", escreveu o ator, falecido aos 58 anos por causa de uma hemorragia cerebral.

O célebre intérprete também falou sobre o que para ele significava o amor: "Não existe tal coisa, digo para mim mesmo. Existe a luxúria, o cotidiano, os ciúmes e o desejo, mas não o amor. Quem inventou esse conceito? Fundi minha cabeça e não encontrei a resposta".

Possível diretor do filme, Scorsese concluiu a gravação de Hugo Cabret, filme que estreará no dia 23 de novembro.