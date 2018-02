Estúdio já planeja sequência de 'Jackass 3-D'

Após o sucesso de bilheteria de Jackass 3-D, que bateu recorde de estréia tendo arrecadado US$ 50,4 milhões nos Estados Unidos e Canadá no último fim de semana, os estúdios Paramount planejam uma nova sequencia. Segundo o jornal New York Times, o plano é usar cenas extras não utilizadas no primeiro filme.

"Temos imagens para dois filmes", afirmou Johnny Knoxville, astro e idealizador do filme. "Temos tantas partes "Nem conversamos com a Paramount porque nós estávamos sobrecarregados de ideias - coisas engraçadas", finalizou.

Knoxville ficou conhecido pela série Jackass, da MTV americana. O primeiro filme, "Jackass: Cara-de-Pau", foi lançado em 2002.