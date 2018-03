Estúdio de Hollywood quer produzir filme sobre Jimi Hendrix

A Legendary Pictures, estúdio independente de Hollywood que realizou o documentário de rock "It Might Get Loud" (2008), começou a trabalhar em um filme sobre Jimi Hendrix, informou nesta quinta-feira, 20, a imprensa local.

A produtora negocia com a empresa Experience Hendrix, que detém os direitos de imagem e propriedade do músico e é dirigida por sua meia-irmã, Janie Hendrix.

Não é a primeira vez que Hollywood tenta produzir uma biografia sobre o famoso guitarrista dos anos 60. Para ator principal, foram cogitados os nomes de Lenny Kravitz e de André Benjamin, do grupo Outkast, mas até o momento todas as propostas foram rejeitadas.

A Legendary Pictures deve desenvolver primeiro todo o projeto antes de apresentar a ideia definitiva à Experience Hendrix para tentar vencer as reservas legais existentes.

A produtora já realizou um contato inicial com a empresa que administra o legado de Hendrix. O estúdio já produziu "It Might Get Loud", sobre o músico Jimmy Page, de Led Zeppelin; o guitarrista "The Edge", de U2, e Jack White, do White Stripes.