Estúdio antecipa filme de Michael Jackson; Ortega será diretor

A Sony Pictures disse que o coreógrafo Kenny Ortega, que trabalhou com o popstar durante sua carreira, irá dirigir o filme, que reunirá filmagens do ensaio do cantor para os shows "This Is It" que iriam ocorrer em Londres no mês passado.

"Os fãs verão Michael como eles nunca viram antes --esse grande artista no trabalho", disse Ortega em um comunicado, chamando a filmagem de "crua, emocionante, comovente e poderosa".

Jackson morreu após sofrer um ataque cardíaco em 25 de julho aos 50 anos, apenas semanas antes de começar seus shows. Ele estava ensaiando quase diariamente e os promotores do show, AEG Live, filmavam os ensaios.

Após sua morte, a AEG Live e os responsáveis pelos bens de Jackson firmaram um acordo com a Sony para fazer e lançar o filme.

O estúdio disse que Ortega tem mais de 100 horas de filmagem e que o filme oferecerá aos fãs de Michael Jackson "uma rara apresentação por trás dos bastidores".

Um projeto sequência em 3D para "This Is It" não fará parte da montagem final, disse uma fonte da família com a realização do estúdio.

A Sony Pictures havia marcado o lançamento para o dia 30 de outubro, mas com a expectativa de uma grande demanda, a Sony antecipou a estreia do filme. Os ingressos serão vendidos a partir de 27 de setembro para um lançamento limitado de duas semanas de "This Is It" no mundo todo.

(Por Xavier Briand)