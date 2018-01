Estrelas preparam-se para a festa do Oscar Levar um Oscar para a casa é importante, mas parecer bela e jovial é imprescindível. Seguindo tal preceito, diversas estrelas chegaram mais cedo a Los Angeles para um tratamento de beleza. Tudo para que, ao pisar no tapete vermelho e, em seguida, seguir para o interior do Kodak Theatre, a jovialidade seja preservada. E, no rastro dessas estrelas, além de estilistas, um batalhão de esteticistas também desembarcou em Los Angeles, oferecendo cremes e tratamentos revolucionários. Segundo os especialistas, o melhor tratamento atual é à base de cosméticos, uma solução que deixa a pele do rosto com uma bela aparência seja debaixo do sol (o que poderá acontecer durante a passagem pelo tapete vermelho), seja debaixo dos refletores dentro do Kodak. Não foram aconselhadas sessões de botox, embora, todos confessam, foi a solução mais procurada pelas mulheres. Há ainda tratamentos nada ortodoxos como massagem com diamantes. Teri Hatcher, protagonista da série Desperate Housewives, fez o tratamento esta semana, ao visitar um evento em Hollywood Hills, aberto apenas a convidados. Todos concordam que deve ser a massagem mais cara da história. Diamantes de 18 quilates, avaliados em US$ 1,5 milhão, são colocados em pontos energéticos do corpo, e uma luz ultravioleta ?lava? as vibrações resultantes. Outra fórmula tida como infalível utiliza caviar para massagear a pele. Kerstin Florian, fabricante de produtos para spas ouvida pela agência de notícias Reuters, ofereceu aos indicados cestas de presentes com o seu Caviar Eye Creme, que supostamente regenera as células e dá ao rosto um toque jovial. Segundo ela, o creme branco é inodoro. Segundo especialistas, mesmo as que deixarem a cerimônia de mãos abanando se sentirão vencedoras se ouvirem comentários favoráveis à sua beleza.