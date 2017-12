Estrelas comparecem à pré-estréia do novo filme de Asterix

Os atores Alain Delon e Santiago Segura, a modelo Vanessa Hessler e os produtores Thomas Langmann e Frédéric Forestier apresentaram nesta quarta-feira, 6, em Madri, o novo filme do personagem gaulês mais famoso do cinema: Asterix Nos Jogos Olímpicos. O longa-metragem europeu mais caro da história estréia na quinta-feira, mas, também nesta quarta, foi celebrada outra pré-estréia em Alicante, local onde o filme foi rodado. Nem Alain Delon, o galã de 72 anos que interpreta o imperador romano Julio César, nem Gerard Depardieu assistiram ao longa no Teatro Principal do município de Alicante, que se encheu de glamour para receber a estréia do novo filme de Asterix, que foi rodado nos estúdios da prórpia cidade e no castelo de Santa Bárbara. O ator Santiago Segura, os diretores do filme e a atriz principal, e a italiana Vanessa Hessler, foram os "embaixadores" do filme numa noite em que o teatro alicantino estava lotado. Para o filme, um novo estádio olímpico foi construído em Alicante, o que a torna a cidade ainda mais especial. Asterix Nos Jogos olímpicos trará, pela terceira vez, Gérard Depardieu como Obelix, e Clovis Cornillac, que, pela primeira vez, interpretará o pequeno e valente gaulês. Grandes nomes do atletismo mundial integram o elenco, entre eles estão Zinedine Zidane, David Beckham e o piloto Michael Schumacher.