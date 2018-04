Estrela de 'Hiroshima Mon Amour', Emmanuelle Riva morre aos 89 anos

PARIS - A atriz francesa Emmanuelle Riva, estrela de "Hiroshima Mon Amour" do francês Alain Resnais e "Amour" austríaco Michael Haneke, morreu sexta-feira aos 89 anos, informou o jornal Le Monde.

Riva morreu na tarde de sexta-feira, após lutar contra o câncer. Ao descobrir a doença, a atriz preferiu adotar uma postura discreta sobre sua saúde e dizia que queria continuar a trabalhar.

No ano passado, participou das gravações de um filme na Islândia. Em seguida, participou de um show em Roma e estava ponderando várias novas propostas, segundo informou o jornal francês.

Os dois filmes que marcaram sua trajetória foram realizados no início e no final de sua carreira de atriz. O primeiro foi "Hiroshima mon amour", de Alain Resnais em 1959, e o segundo "Amour", de Michael Haneke em 2012. Com este último recebeu o César de melhor atriz.