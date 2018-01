Estreias da semana: 'Valerian', 'Malasartes' e o novo filme de Sofia Coppola

Há uma guerra de efeitos no ar – Malasartes contra Valerian. O filme brasileiro recordista de efeitos da história e um comic francês que já deu com os burros n'água nos EUA.

Malasartes e o Duelo Com a Morte e Valerian e a Cidade dos Mil Planetas... No fundo, no fundo, apesar de todas as diferenças, duas histórias de amor. Para o público 'de arte', tem um filme finlandês de boxe que foge aos preceitos do gênero (mais um filme de amor...) e a nova versão de O Estranho Que Nós Amamos por Sofia Coppola, na qual Colin Farrell retoma o papel que foi de Clint Eastwood há 46 anos.

O Dia Mais Feliz da Vida de Olli Mäki

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Hymyilevä Mies, Finlândia-Alemanha-Suécia/2016, 93 min. Drama. Dir. Juho Kuosmanen. Com Jarkko Lahti, Oona Airola, Eero Milonoff.

Um filme de boxe diferente de todos os que você já viu. Em 1962, o finlandês Olli Mäki recebe um convite para participar da final do campeonato mundial e vira herói nacional. Ele conseguirá o título? Mais importante é saber se ficará com a mulher amada. Vencedor do prêmio da mostra Un Certain Regard em Cannes.

12 anos. Caixa Belas Artes, Frei Caneca – Espaço Itaú.

Diário de um Banana – Caindo na Estrada

Diary of a Wimpy Kid – The Long Haul, Estados Unidos/2016, 142 min. Comédia. Dir. David Bowers. Com Jason Ian Drucker, Alicia Silverstone, Tom Everett Scott.

Para poder ior a um convenção de ‘gamers’, garoto convence a família de que está indo visitar vovó, que completa 90 anos. Uma comédia de erros. Nada sai como ele pretende, ou imagina.

Livre. DUBLADO: Boulevard Tatuapé, Center Norte, Central Plaza, Cidade Jardim, Cidade São Paulo, Eldorado, Iguatemi, Interlagos, Interlar Aricanduva, Market Place, Metrô Santa Cruz, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista.

O Estranho que Nós Amamos

The Beguiled, Estados Unidos/2016, 93 min. Drama. Dir. Sofia Coppola. Com Colin Farrell, Nicole Kidman, Kirsten Dunst.

O original de 1971 foi um raro fracasso da dupla Don Siegel/Clint Eastwood. Mas era um filme adiante de sua época e, para os fãs do astro, um escândalo. Clint, o machão, era simbolicamente castrado por um bando de mulheres. A mesma história adquire agora um viés feminista, contada do ângulo das mulheres. A presença de um soldado (do Norte) ferido subverte a rotina de um pensionato de garotas, no Sul dos EUA, durante a Guerra Civil. Sofia Coppola e seu cinema 'hype'. Há muita violência – e desejo – reprimidos nesse universo de aparente calma e elegância. A guerra, desenrolada fora dos muros da casa, vem com tudo. Prêmio de direção em Cannes, o segundo para uma mulher em toda a história do festival (e o primeiro foi há mais de 50 anos).

14 anos. Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Caixa Belas Artes, Cidade Jardim, Cinearte, Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, JK Iguatemi, Kinoplex Vila Olímpia, Pátio Higienópolis, Reserva Cultural.

Malasartes e o Duelo com a Morte

Brasil/2016, 110 min. Comédia. Dir. Paulo Morelli. Com Jesuíta Barbosa, Ísis Valverde, Júlio Andrade.

Malasartes, o herói trambiqueiro e mulherengo, é uma representação tão forte do inconsciente brasileiro quanto João Grilo ou Jeca Tatu. O herói caipira, ingênuo num mundo cínico. Mas dessa vez ele enfrenta ninguém menos que... a Danada, a Morte! Vendido como o filme brasileiro com maior número de efeitos da história, o filme não chega a impressionar muito por esse lado. Seu frágil encanto está na química da dupla principal, Jesuíta Barbosa e Isis Valverde.

12 anos. Anália Franco, Boavista, Boulevard Tatuapé, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Center Norte, Central Plaza, Cidade Jardim, Cidade São Paulo, Cinearte, Eldorado, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Interlagos,JK Iguatemi, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Market Place, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Morumbi Town, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, SP Market, Tietê Plaza, Villa Lobos.

O Reino Gelado: Fogo e Gelo

Snezhnaya Koroleva 3. Ogon I Led, Rússia/2016, 80 min. Animação. Dir. Aleksey Tsitsilin. Com Garik Kharlamov, Ivan Okhlobystin, Olga Zubkova.

Uma animação russa é certamente uma raridade nos cinemas brasileiros. Os irmãos Kai e Gerda, criados por trolls, apropntam numa região gelada da Rússia. Uma incógnita, para quem quiser arriscar, mas é bom não esperar nada no estilo de Frozen.

Livre. DUBLADO: Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Central Plaza (3D), Eldorado, Eldorado (3D), Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi (3D), Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul (3D), JK Iguatemi, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Morumbi Town, Morumbi Town (3D), Pátio Paulista, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque (3D), Shopping D, Villa Lobos, Villa Lobos (3D), West Plaza.

Valerian e a Cidade dos Mil Planetas

Valerian and the City of a Thousand Planets, França/2016, 132 min. Ficção científica. Dir. Luc Besson. Com Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen.

Fracasso de público e crítica nos EUA, a ficção científica que o francês Besson adaptou de um 'comic' da sua infância – e que está saindo agora no Brasil – não tem nada a ver com os filmes de super-heróis tradicionais. Para começar, Valerian/Dane DeHaan nem é um super-herói. E está num momento crítico de sua ligação com a parceira, Laureline/Cara Delevingne. Casam-se, ou não? É nesse quadro que recebem um apelo cósmico de socorro. E têm de salvar um planeta da loucura de um militarista. Não só o herói não tem nada a ver com os de Hollywood. A participação de Rihanna só se explica pela formação cultural de Besson, que já havia criado aquela cantora de ópera em O Quinto Elemento, lembram-se?

12 anos. DUBLADO: Anália Franco (3D), Boavista, Boavista (3D), Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Center Norte (3D), Central Plaza, Central Plaza (3D), Cidade Jardim (3D), Eldorado (3D), Interlagos, Interlagos (3D), Interlar Aricanduva, Interlar Aricanduva (3D), Jardim Sul, Jardim Sul (3D), Kinoplex Vila Olímpia (3D), Lapa, Lapa (3D), Mais Shopping Largo 13, Mais Shopping Largo 13 (3D), Marabá, Marabá (3D), Market Place (3D), Metrô Itaquera, Metrô Itaquera (3D), Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tatuapé, Metrô Tatuapé (3D), Plaza Sul (3D), Raposo Shopping. LEGENDADO: Anália Franco (3D), Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Bristol, Cidade Jardim (3D), Cidade São Paulo (3D), Eldorado (3D), Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi (3D), Jardim Sul (3D), JK Iguatemi (3D), Kinoplex Vila Olímpia (3D), Metrô Santa Cruz (3D), Pátio Higienópolis (3D), Pátio Paulista, Pátio Paulista (3D), Plaza Sul, Villa Lobos (3D).