Estreias da semana: 'Planeta dos Macacos' e 'Rifle', talvez o filme brasileiro do ano

São mais de mil salas exibindo Planeta dos Macacos – A Guerra e, no fecho da trilogia, se viu os filmes anteriores, você vai querer saber o que ocorre com César. Tem ainda um bizarro filme argentino, sobre o que ocorre com o cadáver embalsamado de Evita, a mulher do lendário Juan Domingo Perón.

E os brasileiros – O Filme da Minha Vida, de Selton Mello, adaptado de Antonio Skármerta, o autor de O Carteiro e o Poeta. E Rifle, um filme pequeno, na Sessão Vitrine, mas desde logo com lugar cativo entre os melhores do ano.

Eva Não Dorme

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Eva No Duerme, Argentina-França/2015, 85 min. Drama. Dir. Pablo Agüero. Com Gael García Bernal, Denis Lavant, Imanol Arias.

Durante 25 anos, o corpo embalsamado de Eva Duarte Perón, a Evita, foi enterrado e desenterrado na Argentina, na Itália e na Espanha. Quem foi essa mulher que virou mito, na Argentina e no mundo? E por que essa contínua tentativa de profanar seu cadáver, como forma de erradicar o peronismo no imaginário de todo um povo? Um filme importante, instigante.

12 anos. Caixa Belas Artes, Frei Caneca – Espaço Itaú, Jardim Sul, Santana Parque.

O Filme da Minha Vida

Brasil/2015, 102 min. Drama. Dir. Selton Mello. Com Vincent Cassel, Selton Mello, Johnny Massaro, Bruna Linzmeyer.

O próprio Antonio Skármeta, autor de O Carteiro e o Poeta, quis que Selton adaptasse seu livro Um Pai de Cinema. A história de um garoto em busca do pai que sumiu no mundo. Por quê? O pai mítico. Imagens de um grande filme – Rio Vermelho, de Howard Hawks, com John Wayne e Montgomery Clift, outra história de pai e filho. Uma canção também mítica – Hier Encore, de Charles Aznavour. O filme mais bem dirigido de Selton, mas muito bonito visualmente – talvez demais. Mas, como diz o ator e diretor, pegando carona em Tolstoi - “Só a beleza nos salvará.”

14 anos. Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Caixa Belas Artes, Central Plaza, Cidade Jardim, Cidade São Paulo, Cinearte, Cinesala, Eldorado, Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Market Place, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Morumbi Town, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Raposo Shopping, Reserva Cultural, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Villa Lobos.

Os Meninos que Enganavam Nazistas

Un Sac De Billes, França-Canadá-República Checa/2017, 113 min. Drama. Dir. Christian Duguay. Com Dorian Le Clech, Batyste Fleurial, Patrick Bruel, Elsa Zylberstein.

A história de dois irmãos judeus que vivem na estrada, na França ocupada, tentando fugir dos nazistas e dos colaboracionistas. Uma grande pequena história de resistência – e solidariedade, sem a qual Jo-Jo e o irmão não teriam sobrevivido. Baseado no romance autobiográfico de Joseph Joffo, um filme com defeitos – e qualidades imensas. Você pode ficar preso aos primeiros, mas é melhor se deixar levar pelo que há de terno e emocionante no relato.

12 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Caixa Belas Artes, Cidade Jardim, Cinearte, Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Kinoplex Itaim, Pátio Higienópolis, Reserva Cultural.

Planeta dos Macacos: A Guerra

War for The Planet of the Apes, Estados Unidos/2017, 140 min. Aventura. Dir. Matt Reeves. Com Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn.

O fecho da trilogia. César, à frente de um grupo reduzido, enfrenta o coronel que matou sua mulher e filho. Mais que uma aventura, o diretor Reeves concebeu seu filme como um clássico drama de guerra, com ecos de A Ponte do Rio Kwai, o clássico de David Lean, e Apocalypse Now, o cinópera de Francis Ford Coppola. Interiorizado, intenso, o filme beneficia-se da performance de Andy Serkis, que veio à cidade promover o lançamento e defender a 'motion capture' como ferramenta legítima de interpretação.

14 anos. DUBLADO: Anália Franco, Anália Franco (3D), Boavista, Boavista (3D), Boulevard Tatuapé, Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Center Norte (3D), Central Plaza, Central Plaza (3D), Interlagos, Interlagos (3D), Interlar Aricanduva, Interlar Aricanduva (3D), Itaim Paulista (3D), Jardim Sul, Jardim Sul (3D), Lapa, Lapa (3D), Mais Shopping Largo 13, Mais Shopping Largo 13 (3D), Marabá, Marabá (3D), Metrô Itaquera, Metrô Itaquera (3D), Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tatuapé, Metrô Tatuapé (3D), Metrô Tucuruvi (3D), Mooca Plaza (3D), Morumbi Town, Morumbi Town (3D), Pátio Paulista (3D), Penha, Penha (3D), Plaza Sul, Plaza Sul (3D), Raposo Shopping, Raposo Shopping (3D), Santana Parque, Santana Parque (3D), Shopping D, Shopping D (3D), SP Market, SP Market (3D), Tietê Plaza (3D), West Plaza. LEGENDADO: Anália Franco, Anália Franco (3D), Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Bristol, Central Plaza (3D), Cidade Jardim (3D), Cidade São Paulo (3D), Eldorado (3D), Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi (3D), Jardim Sul, Jardim Sul (3D), JK Iguatemi (3D), Kinoplex Itaim, Kinoplex Itaim (3D), Kinoplex Vila Olímpia, Kinoplex Vila Olímpia (3D), Lar Center (3D), Market Place (3D), Metrô Santa Cruz, Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tucuruvi (3D), Mooca Plaza, Mooca Plaza (3D), Morumbi Town, Morumbi Town (3D), Pátio Higienópolis, Pátio Higienópolis (3D), Pátio Paulista (3D), Plaza Sul, Santana Parque (3D), SP Market, Splendor Paulista, Tietê Plaza (3D), Villa Lobos (3D).

Rifle

Brasil/2017, 88 min. Drama. Dir. Davi Pretto. Com Dione Avila de Oliveira, Andressa Nogueira Goularte, Evaristo Pimentel Goularte.

Pode ir correndo ver porque esse será, com certeza, um dos grandes (o maior?) filme brasileiro do ano. Um garoto na fronteira do Rio Grande com o Uruguai. Os grandes proprietários avançam sobre as terras dos pequenos. Um tema clássico de western. Dione, o protagonista, pega em armas.

14 anos. Caixa Belas Artes, Espaço Itaú Augusta.

Saint Amour – Na Rota do Vinho

Bélgica-França/2016, 102 min. Comédia dramática. Dir. Benoît Delépine, Gustave Kervern. Com Gérard Depardieu, Benoît Poelvoorde, Vincent Lacoste.

Outra história de pai e filho. Gérard Depardieu e Benoît Poelvoorde caem na estrada, fazendo a rota do vinho. Bebem, brigam. E terminam por se aproximar, como nunca na vida. Além de pai e filho, tem também o motorista de táxi. Um trio meio 'maladroit', desajustado, mas com o qual o espectador poderá se identificar. Você já reparou na quantidade de filmes franceses – e bons – que têm estreado ultimamente no Brasil? Como fenomeno de mercado, é bem interessante.

18 anos. Frei Caneca – Espaço Itaú, Reserva Cultural.