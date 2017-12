Estreias da semana: novo 'Bruxa de Blair', 'Conexão Escobar' e o último filme de Elke Maravilha

Com lançamento em 730 salas de todo o Brasil, o novo Bruxa de Blair entra para arrasar, e com grande expectativa da distribuidora Paris de se conveter num megassucesso. O cinema brasileiro, com estreias 'pequenas' (em números), corre o risco de ser engolido pelo blockbuster, mas admiradores de um cinema épico, clássico e refinado não devem subestimar Os Senhores da Guerra.

Bruxa de Blair

Blair Witch, EUA/2016, 90 min. Terror. Dir. Adam Wingard. Com Valorie Curry, Callie Hernandez, Brandon Scott.

Em 1999, o primeiro Bruxa de Blair fez história ao incorporar o chamado "found footage", que lhe deu a cara de (falso) documentário de terror amador. Surgiram sequências, imitações – algumas até melhores, como o Cloverfierld de Matt Reeves, realmente ótimo. No novo exemplar, irmão de garota que desapareceu há 17 anos tenta decifrar o mistério da floresta de Black Hills e da tal bruxa que a habita. A nova versão vai na contramão da original. Tem mais de tudo (violência, tecnologia etc). Pode até nem ser boa, mas qual é o jovem – principalmente – que não vai querer conferir? Sabendo disso, a Paris Filmes aposta num megalançamento. São 730 salas no País.

14 anos. DUBLADO: Anália Franco, Boavista, Boulevard Tatuapé, Bourbon – Espaço Itaú Pompéia, Center Norte, Central Plaza, Eldorado, Interlagos, Interlar Aricanduva, Itaim Paulista, Jardim Sul, Lapa, Mais Shopping Largo 13, Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza, West Plaza. LEGENDADO: Anália Franco, Boulevard Tatuapé, Bourbon – Espaço Itaú Pompéia, Cidade Jardim, Cidade São Paulo, Eldorado, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Jardim Sul, JK Iguatemi, JK Iguatemi (4DX), Kinoplex Vila Olímpia, Lar Center, Marabá, Market Place, Metrô Santa Cruz, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Santana Parque, Tietê Plaza, Villa Lobos.

Conexão Escobar

The Infiltrator, EUA/2016, 127 min. Drama. Dir. Brad Furman. Com Bryan Cranston, Diane Kruger, John Leguizamo.

Indicado para o Oscar por seu Dalton Trumbo, Bryan Cranston veste agora a pele de agente federal dos EUA que se infiltra no maior cartel de drogas da Colômbia para tentar desvendar esquema de lavagem de dinheiro montasdo pelo lendário Pablo Escobar na 'América'. Bom de ver agora que está no ar a segunda temporada de Narcos.

14 anos. DUBLADO: Anália Franco, Central Plaza, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, Santana Parque, Shopping D, SP Market. LEGENDADO: Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompéia, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Jardim Sul, JK Iguatemi, Metrô Santa Cruz, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Santana Parque.

Desculpe o Transtorno

Brasil/2016, 80 min. Comédia. Dir. Tomas Portella. Com Clarice Falcão, Gregório Duvivier.

Tomas Portella tem feito comédias divertidas, Gregório Duvivier é ótimo, Clarice Falcão, idem. Bem baixinho entre nós, e que os críticos não nos ouçam – vamos ver? Homem com dupla personalidade se envolve em confusão amorosa, quando seu alter ego se apaixona por mulher que acaba de conhecer.

12 anos. Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompéia, Center Norte, Central Plaza, Cidade Jardim, Cidade São Paulo, Cinesala, Eldorado, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Lapa, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Market Place, Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza, Villa Lobos.

Histórias da Psicanálise – Leitores de Freud

Brasil/2016, 96 min. Documentário. Dir. Francisco Ronald Capoulade Nogueira.

Primeiro de uma série de filmes sobre psicanálise. Leitores e pensadores debruçam-se sobre textos do dr. Sigmund Freud. Pode ser legal. E, se você gostar, poderá aproveitar e conferir também Freud, Além da Alma, de John Huston, com Montgomery Clift, em DVD.

Livre. Bourbon – Espaço Itaú Pompéia, Cinearte, Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú, Reserva Cultural.

Lua em Sagitário

Brasil/2016, 105 min. Drama. Dir. Márcia Paraíso. Com Jean Pierre Noher, Manuela Campagna, Fagundes Emanuel, Elke Maravilha.

O último filme interpretado pela maravilhosa Elke. O foco está no casal apaixonado que cruza o Estado de Santa Catarina numa moto, para participar de festival de música. A coprodução com a Argentina pode parecer inusitada para quem viu o documentário social Terra Cabocla, da diretora Márcia Paraíso, sobre a Guerra do Contestado, mas nas entrelinhas das comédias romântica (e musical), ela segue falando sobre a questão fundiária no País.

14 anos. Frei Caneca – Espaço Itaú, Spcine Olido.

Mate-me, Por Favor

Brasil/2016, 101 min. Suspense. Dir. Anita Rocha da Silveira. Com Valentina Herszage, Dora Freind.

Centrado na personagem Bia – Valentina Herszage venceu o Redentor de melhor atriz no Festival do Rio -, o filme conta a história de quatro amigas na Zona Oste do Rio. Há um serial killer à solta, e Bia segue seu rastro. A diretora quis fazer um filme sobre jovens em processo de transformação. A crítica viu o filme como de 'gênero' (suspense, terror). Não é bem o foco, mas, como disse ao repórter a atriz, “é sempre bom sentir um medinho.”

14 anos. Caixa Belas Artes, Espaço Itaú Augusta, Reserva Cultural.

Mortadelo & Salaminho – Em Missão Inacreditável

Mortadelo y Filemón Contra Jimmy el "Cachondo", Espanha/2016, 91 min. Animação. Dir. Javier Fesser. Com Marco Luque.

A raridade – uma animação espanhola. Dupla de agentes atrapalhados tenta deter criminoso que está matando a população de tanto rir. Os personagens existem há mais de 50 asnos na Espanha e são muito populares por lá. A crítica gostou, e o público também. Vale arriscar uma olhada, mesmo sabendo que a fórmula não é da Disney (nem da Pixar).

Livre. DUBLADO: JK Iguatemi, JK Iguatemi (3D), Mais Shopping Largo 13, Mais Shopping Largo 13 (3D), Metrô Itaquera, Metrô Itaquera (3D).

Os Senhores da Guerra

Brasil/2016, 124 min. Guerra. Dir. Tabajara Ruas. Com André Arteche, Rafael Cardoso.

Vencedor do prêmio especial do júri no Festival de Gramado de 2014 – há dois anos -, o longa do gaúcho Tabajara Ruas estreia nos cinemas no momento em que outro filme do Rio Grande também está em cartaz. São as duas vertentes do cinema regional, mas que se pretende universal – o épico, de 'bombacha' (o filme de Tabajara) e o urbano, contemporâneo (As Duas Descendo a Escada, de Fabiano de Souza). E são ambos bons! Tabajara ama John Ford, a grandeza dos derrotados, e Douglas Sirk, os melodramas em que, como na tragédia grega, tudo se passa em família. Os Senhores da Guerra baseia-se no romance de José Antônio Severo sobre dois irmãos que lutam em campos opostos na guerra de 1923, no Sul do Brasil. Preste atenção nos espelhos, que Sirk adorava – como simulacros de realidade.

14 anos. Frei Caneca – Espaço Itaú.