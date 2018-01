Estreias da semana no cinema - 21/01

Nessa temporada pré-Oscar, o melhor lançamento da semanas é um longa que terminou não sendo selecionado, o belga O Novíssimo Testamento, em que Jaco Van Dortmael traça o retrato mais insólito que o cinema já fez de... Deus. Mas há também Cauã Reymond dando uma de Marlon Brando e Steve McQueen no lombo de uma moto e Jennifer Lawrence como a heroína de Joy. Apesar da reticência da maiorias da crítica, é o melhor filme de David O. Russell desde Quatro Reis, lá atrás.

A 5ª Onda

(The 5th Wave, EUA/2016, 112 min.) - Ficção Científica. Dir. J Blakeson. Com Chloë Grace Moretz, Nick Robinson, Alex Roe.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mais umas fantasia para estimular a paranoia do público norte-americano, e das plateias de todo o mundo. A Terra é invadida por alienígenas, que fazem avanços por ondas. A quinta onda do título é a mais ameaçadora porque visa a extinguir a humanidade. Mas não se preocupe porque Chloë Grace Moritz está alerta e vai pegar em armas em defesa do irmão. Com a Carrie (do remake da obra cultuada), não se brinca, você vai ver.

14 anos. DUBLADO: Anália Franco, Boavista, Boulevard Tatuapé, Bourbon - Espaço Itaú Pompeia, Central Plaza, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, Lapa, Lar Center, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market. LEGENDADO: Anália Franco, Boulevard Tatuapé, Bourbon - Espaço Itaú Pompeia, Cidade Jardim, Cidade São Paulo, Eldorado, Frei Caneca - Espaço Itaú, Iguatemi, Jardim Sul, JK Iguatemi, JK Iguatemi (4DX), Kinoplex Vila Olímpia, Lar Center, Market Place, Metrô Santa Cruz, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Penha, Plaza Sul, Santana Parque, Shopping D, Tietê Plaza, Villa Lobos.

Body

(Cialo, Polônia/2015, 90 min.) - Comédia. Dir. Malgorzata Szumowska. Com Janusz Gajos, Maja Ostaszewska, Justyna Suwala, Ewa Dalkowska, Ryszard Dolinski.

Policial e sua filha anoréxica lidam com a perda da mãe da garota, cada um à sua maneira. Ela se desestrutura e é internada numa clínica. Surge a terapeuta que se comunica com os mortos. Sem a beleza de Para o Outro Lado, do japonês Kiyoshi Kurosawa, que também trabalha temas da vida e morte, o filme da polonesa Szumowska venceu o prêmio de direção em Berlim, no ano passado. Um exagero, você vai ver.

14 anos. Reserva Cultural.

Coração de Cachorro

(Heart of a Dog, EUA/2015, 75 min.) - Documentário. Dir. Laurie Anderson.

Cinófilos e cinéfilos vão encontrar um material muito rico nessa investigação da artista experimental Laurie Anderson sobre os limites da vida e da morte (de novo). Ela mistura tudo – Nova York, o 11 de Setembro e a morte de sua cachorra. Muito interessante.

14 anos. CineSesc.

Os Invasores

(Brasil/2015, 85 min.) - Drama. Dir. Marcelo Toledo. Com Emanoela Fontes, Maxwell Nascimento e Rita Batata.

Garota da periferia sonha ingressar na Universidade de São Paulo, para cursar música. Sem piano em casa, ela ganha ajuda do namorado para invadir casas que dispõem do instrumento, para que possa treinar para a prova de admissão. Basta lembrar O Invasor, de Beto Brant, para perceber a riqueza de intenções da trama. Resta conferir o trabalho do diretor Toledo.

12 anos. Caixa Belas Artes.

Irmãs

(Sisters, EUA/2015, 118min.) - Comédia. Dir. Jason Moore. Com Tina Fey, Amy Poehler, Maya Rudolph.

Duas irmãs criadas à distância reencontram-se na cidade em que nasceram. A casa da família será vendida e ambas decidem fazer uma festa de despedida. Nenhuma comédia com Tina Fey consegue não ser divertida. Em dupla com Amy Poehler, então, o riso deve correr solto.

16 anos. DUBLADO: Interlar Aricanduva, Mais Shopping Largo 13, SP Market. LEGENDADO: Bourbon - Espaço Itaú Pompeia, Cidade São Paulo.

Joy: O Nome do Sucesso

(Joy, EUA/2015, 124 min.) - Drama. Dir. David O. Russell. Com Jennifer Lawrence, Robert De Niro, Bradley Cooper, Isabella Rossellini.

De tanto ouvir os críticos dizerem que ele é o Fellini de Hollywood, David O. Russell terminou por se convencer e fez o seu Oito e Meio. Só que ele se projeta na personagem feminina e, mais uma vez, oferece a Jennifer Lawrence um grande papel. Ela faz mulher determinada, mas para a qual tudo sai errado na vida. Não se desespere. Ninguém se chama 'Joy' impunemente. Nesse ano que parece ser o de Brie Larsen (de O Quarto de Jack), 'Jen' dificilmente levará o Oscar – mas bem que poderia.

10 anos. DUBLADO: Anália Franco, Interlagos, Jardim Sul, Penha, Shopping D. LEGENDADO: Anália Franco, Bourbon - Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Central Plaza, Cidade Jardim, Cinearte, Cinesala, Eldorado, Frei Caneca - Espaço Itaú, Iguatemi, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Lar Center, Market Place, Metrô Santa Cruz, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Splendor Paulista, Villa Lobos.

O Novíssimo Testamento

(Le Tout Nouveau Testament, Bélgica-França/2014, 112 min.) - Comédia. Dir. Jaco Van Dormael. Com Pili Groyne, Benoit Poelvoorde, Catherine Deneuve.

O longa do belga Van Dormael ficou entre os nove pré-selecionados do Oscar de filme estrangeiro, mas não entre os cinco finalistas. É ótimo. Deus mora em Bruxelas e rege o mundo através de seu computador. Sua filha rebelde, umas garota de 10 anos, vai invadir seu 'escritório' e colocar o Todo-Poderoso à prova. Como disse o diretor em entrevista ao 'Estado', seu filme não é sobre religião, mas sobre poder, o poder patriarcal. O recorte é feminista (sim!). Desfrute a estrutura em episódios e espere só...

14 anos. Reserva Cultural.

Que Viva Eisenstein! - 10 Dias que Abalaram o México

(Eisenstein in Guanajuato, Holanda-México-Finlândia-Bélgica-França/2015, 105 min.) - Drama. Dir. Peter Greenaway. Com Elmer Bäck, Luis Alberti, Maya Zapata.

Greenaway mistura fatos com liberdade poética numa interpretação do que realmente ocorreu com o russo Eisenstein em sua passagem pelo México. Ele deixou inacabado o longa Que Viva México!, mas saiu do armário. Críticos e historiadores andam à beira de um ataque de nervos por causa do filme. A ideia – comprovado pela imagem - do grande Eiseinstein como homossexual que se assume é demais para eles.

18 anos. Caixa Belas Artes.

Reza a Lenda

(Brasil/2013, 86 min.) - Ação. Dir. Homero Olivetto. Com Cauã Reymond, Sophie Charlotte, Luisa Arraes.

Cauã Reymond monta na moto e lidera gangue que, no alto sertão, desafia o poder de um grande proprietário cercado de jagunços. Se o sertão não vira mar, atualiza-se incorporando – e subvertendo – códigos tradicionais de Hollywood. Tanto pode ser interessante como detestável. Depende de você.

14 anos. Anália Franco, Boavista, Boulevard Tatuapé, Bourbon - Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Center Norte, Central Plaza, Cidade Jardim, Cidade São Paulo, Eldorado, Frei Caneca - Espaço Itaú, Iguatemi, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, JK Iguatemi, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Market Place, Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza, Villa Lobos.