ESTREIA–"O Último Concerto" traz Philip Seymour Hoffman em um de seus derradeiros papéis

Prestes a completar o 25º aniversário, o grupo começa a desintegrar, quando seu segundo celista, Peter (Walken), é diagnosticado com Parkinson. Robert (Hoffman) também já não aguenta ser o coadjuvante do violinista David (Ivanir), e sua mulher, Juliette (Keener), não anda muito contente com o casamento.

Dirigido pelo documentarista Yaron Zilberman, o filme acompanha os últimos dias desse grupo agonizante que tenta acertar as diferenças para fazer uma última apresentação. É nesse momento que todas as frustrações e decepções que foram se acumulando vêm à tona. O filme revela a parceria e cumplicidade que existem quando estão juntos no palco, e também como tudo isso pode ser destruído quando se desafina uma simples nota.

Alexandra (Imogen Poots) é a filha de Robert e Juliette, que tenta uma carreira também como violinista. Mas ela parece estar mais interessada em testar a fidelidade de seu professor, David, com os colegas de grupo do que construir sua carreira.

Quando ela se envolve amorosamente com David, o quarteto, então, realmente parece estar fadado ao seu fim, pois não há amizade que resista a tamanha provação.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A cena é uma Nova York de classe alta bem próxima dos filmes de Woody Allen, mas ao contrário dos filmes dele, aqui não há humor – e isso faz falta. O longa de Zilberman é sério, pomposo, encara a arte e o trabalho do artista numa esfera superior, encobrindo todo o esforço da produção numa simples busca pelo sublime – quando o trabalho em si é muito mais do que apenas isso.

(Por Alysson Oliveira, do Cineweb)

* As opiniões expressas são responsabilidade do Cineweb