ESTREIA–"O Casamento de May" retrata com mão leve diferenças culturais

Mas quanto mais avança a história, que tem roteiro de sua diretora e atriz, mais se afasta desta intenção, aproximando-se de uma discussão das relações familiares e da condição feminina neste contexto que aspira a ser universal – embora dedique espaço também a conflitos interculturais.

Para tanto, a diretora, uma norte-americana de origem palestino-jordaniana, aqui em seu segundo longa (o primeiro foi “Amreeka”, 2009), conta com um elenco especialmente dotado, encabeçado pela atriz palestino-israelense Hiam Abbass (“Lemon Tree”) – no papel de Nadine, a teimosa mãe da noiva, que se nega a assistir ao casamento da filha fora de sua religião.

Há outro imbróglio pendente na vida de Nadine, há oito anos separada do marido norte-americano, Edward (Bill Pullman), que se casou de novo com uma mulher bem mais jovem, Anu (Ritu Singh Pande). Pior do que o divórcio, que a ex- não aceita, é que ele foi um pai distante das três filhas, May (Cherien), Yasmine (Nadine Malouf) e Dalia (Alia Shawkat, de “A Filha do Meu Melhor Amigo”).

Na cumplicidade destas três irmãs é que o filme mostra maior desenvoltura e simpatia, evidenciando os desejos, hesitações, temores e conflitos do trio, que tem uma identidade cultural mesclada entre dois mundos. As melhores frases cabem a Dalia, ironizando o fanatismo religioso da mãe.

Nem por ser um filme marcadamente feminino, em que a matriarca, no devido tempo, mostrará um outro lado, os homens são satanizados. Há um esforço da diretora/roteirista em matizar as figuras masculinas, mesmo a do pai relapso, evitando apresentá-lo como um real vilão. Outros homens, como o noivo (Alexander Siddig) e um estranho que ajuda May, Karim (Elie Mitri), são igualmente impregnados de nuances positivas.

Nota-se na diretora uma intenção sutil de apresentar este pedaço do mundo sob um viés menos carregado, especialmente ao retratar o relacionamento entre homens e mulheres. As cafajestadas não são nem mais nem menos do que as que se poderia esperar em qualquer outro lugar nas mesmas situações – exceto, talvez, nas cenas do jogging de May na rua, que são recebidas por olhares e manifestações um tanto fortes, de um ponto de vista ocidental.

No geral, o filme transmite a autoridade de quem tem um “olhar de dentro” plantado no Oriente Médio, que fala pouco de política mas não a ignora ao mesmo tempo que procura manter mão leve no tom. Tal como “Amreeka”, “O Casamento de May” também foi exibido no Festival de Sundance.

(Por Neusa Barbosa, do Cineweb)

* As opiniões expressas são responsabilidade do Cineweb