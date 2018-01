ESTREIA–Drama "Amor Fora da Lei" homenageia o cinema de Terrence Malick “Amor Fora da Lei”, de David Lowery, é um filme que se constrói em suas pequenas frustrações dos momentos, das cenas, dos diálogos – ou seja, na forma e no conteúdo. É uma história de amor que cresce em suas fraturas, as do não-dito, as do não- vivido, em pequenos olhares quase furtivos. A boa fotografia, assinada por Bradford Young, e seu lirismo quase mudo faz lembrar a obra do cineasta Terrence Malick.