ESTREIA-Zac Efron revive adolescência em '17 Outra Vez'

A comédia estreia em São Paulo nesta quinta-feira e nos demais Estados na sexta, em cópias dubladas e legendadas.

Dirigido por Burr Sterrs ("A Estranha Família de Igby"), o filme parece feito sob medida para agradar às fãs da série "High School Musical" e de seu protagonista, Zac Efron.

O filme tenta ser um ritual de passagem para o mundo adulto -- curiosamente, alguém decidiu que o ídolo juvenil aos 37 anos terá a cara de Matthew Perry (o Chandler da série "Friends"), o que pode ser decepcionante para as fãs do rapaz.

O protagonista é Mike, o melhor jogador de basquete, dono de um bom coração, defensor dos mais fracos e oprimidos contra os valentões da escola e namorado da menina mais bonita. Ele corre de um lado para o outro como um ídolo juvenil. Se fosse a vida real, e não um filme, ele seria Zac Efron.

No entanto, um acidente de percurso vai destruir a vida do rapaz. Uma gravidez indesejada força o jovem Mike a abandonar todas as glórias que o esperam -- uma bolsa numa universidade, fama, dinheiro, mulheres -- e casar-se com sua namorada, que está grávida.

Ele é um cara digno, jamais faria algo diferente. Vinte anos depois, tornou-se uma pessoa frustrada, à beira do divórcio, e que pede demissão do emprego quando não recebe uma promoção merecida.

E de repente, um faxineiro de rosto misterioso dá a Mike a chance de voltar a ter 17 anos, revendo suas prioridades e consertando seus erros.

Em outras palavras, o filme parece dizer: "Cuidado, meninos! Uma garota pode destruir seu futuro". Mas Efron lida com a situação com o glamour que lhe é peculiar. Vindo direto de um túnel do tempo, ele se veste como o ex de Britney Spears, Kevin Federline, pois acredita ser essa a moda. E todos na escola riem dele. Se visse um pouquinho de televisão antes de sair de casa, Mike saberia que a moda agora é ser Zac Efron, mas isso seria bizarro demais.

O Mike rejuvenescido é matriculado na mesma escola onde estudou e será colega de classe de seus filhos adolescentes, Alex (Sterling Knight) e Maggie (Michelle Trachtenberg). Fingirá ser "o filho bastardo", em suas palavras, do melhor amigo nerd de Mike-adulto -- que, como desculpa, diz estar numa viagem.

A comédia sobre troca de corpos segue uma cartilha. O protagonista deverá passar por situações de estranhamento (como receber uma cantada da filha e ajudar o filho entrar para o time de basquete, por exemplo) para chegar ao mesmo lugar de onde partiu -- mas sendo agora uma pessoa mais iluminada.

Em se tratando de adultos presos a corpos de adolescentes, Jodie Foster e Lindsay Lohan foram mais felizes em "Se Eu Fosse Minha Mãe" (1976) e "Uma Sexta-feira Muito Louca", respectivamente.

Nos dois casos, os filmes foram concebidos por outras razões além da exploração da imagem lucrativa do protagonista -- o que é bem o caso deste "17 Outra Vez".

(Por Alysson Oliveira, do Cineweb)

* As opiniões expressas são responsabilidade do Cineweb