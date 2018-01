Estréia "Wood & Stock - Sexo, Orégano e Rock?n?Roll" Otto Guerra parece, ele próprio, uma de suas criações animadas - usa aqueles óculos fundo de garrafa, uma franja meio caída sobre eles e é difícil vê-lo rir, embora isso não queira dizer que seja um cara azedo. Otto virou uma lenda da animação gaúcha e brasileira. E ele adora uma transgressão - fez, em 1994, o longa "Rocky & Hudson", adaptado do quadrinista Adão Iturrusgarai, sobre um par de caubóis gays (e o nome evoca, claro, o lendário astro de Hollywood que, durante décadas, o público pensou que era machão, mas era gay de carteirinha), e agora "Wood & Stock - Sexo, Orégano e Rock?n?Roll", que ganhou três prêmios no Festival do Recife - melhor atriz coadjuvante (Rita Lee, como dubladora), melhor trilha e prêmio especial do júri. Como personagens, Wood e Stock surgiram nos quadrinhos de Angeli como hippies para os quais o festival de rock de Woodstock parece ainda não ter acabado. Eles vivem na contracorrente do que se chama de ?sistema?, ainda partidários do binômio paz-amor num mundo cada vez mais competitivo. A trama do filme de Otto começa numa festa na virada para 1972, da qual participam Wood, Stock, Lady Jane, Rê Bordosa, Rampal, Nanico e Meiaoito. Passam-se 30 anos e os heróis, agora carecas e barrigudos, como nas tiras de Angeli, viraram bichos-grilos às voltas com problemas como filhos, solidão e contas para pagar. Para enfrentar o último quesito, Wood e Stock resolvem ressuscitar sua banda. Animadores brasileiros como Carlos Saldanha e Renato dos Anjos estão hoje conquistando Hollywood, onde o primeiro já se firmou co-dirigindo "A Era do Gelo" e dirigindo "A Era do Gelo 2", que bateu recordes. O segundo integra a equipe de "O Bicho Vai Pegar". Praticam um estilo de animação familiar, que atualiza conceitos do velho Walt Disney. Nada a ver com que faz Otto. Ele gosta de lembrar que, desde criança, fazia histórias em quadrinhos, mas eram coisas de débil mental, mais ligadas na tradição européia do que na americana. Nos seus primeiros quadrinhos, os bandidos eram guerrilheiros e os heróis, militares. A publicidade deu-lhe a grana para adquirir equipamento, sem cooptá-lo como autor. A animação de Otto é politicamente incorreta, preconceituosa. Mas tem uma coisa - o desenho tem de ser muito bom. E é, em Wood & Stock. Wood & Stock - Sexo, Orégano e Rock?n?roll ( 81 min.) - 16 anos. Cotação: Bom. Espaço Unibanco 1 - 14 h, 15h40, 16h30, 18h10, 20h10, 22 h. Morumbi 4 - 13 h, 16h20, 20h10, 22 h (sáb. também 0 h). SP Market 6 - 14h20, 16h30, 18h35, 20h40, 22h30 (6ª, sáb. e dom. também 12h10). Unibanco Arteplex 5 - 13h10, 15 h, 16h50, 18h40, 20h30, 22h10 (sáb. também 0 h).