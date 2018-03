ESTREIA-Vinte anos depois, Debi e Lóide se reencontram com mesmo humor pastelão Vinte anos se passaram e Lóide (Jim Carrey) está numa clínica de repouso, numa cadeira de rodas. Durante essas décadas, toda semana, seu amigo Debi (Jeff Daniels) o visitou, trocou sua fralda e lhe deu atenção – até o dia em que, se matando de rir, o sujeito confessa que não estava doente, e que fez isso apenas para rir da cara do amigo, que lhe diz: “Você perdeu os melhores anos da sua vida, me fez vir aqui toda semana e limpar seu traseiro só para me pregar uma peça?”. Os dois riem até não poder mais.