Estréia "Veias e Vinhos - Uma História Brasileira" João Batista de Andrade ?está? secretário de Estado da Cultura e, como tal, tem atendido aos reclamos da categoria cinematográfica. Conforme relatou à repórter Flávia Guerra, esta semana, Andrade teve o apoio de seus colegas produtores e diretores ao anunciar os novos investimentos no setor, que vão somar R$ 23 milhões por meio dos programas de Fomento ao Cinema Paulista e de Ação Cultural. Mas o secretário também é ou é, acima de tudo, cineasta. Seu novo filme estréia neste sábado nos cinemas da cidade. "Veias e Vinhos - Uma História Brasileira" reconstitui uma história real ocorrida em Goiânia, no começo dos anos 60. O recém-inaugurado Armazém Brasil vira palco de confronto entre forças progressistas e reacionárias, antecipando o que viria a ser o golpe militar de 1964. Neste quadro, o massacre de uma família cria a situação limite na qual um homem, acusado do crime, é brutalmente torturado para confessar. O fato de ser ele da família aumenta a voltagem do drama. João Batista de Andrade tem a mania de dizer que este repórter não gosta dos filmes dele. Não é verdade. Os bons filmes do diretor, "O Homem Que Virou Suco", "A Próxima Vítima", o admirável documentário "Wilsinho Galiléia", são merecedores de todo respeito. O problema está nas obras recentes. O cineasta preocupa-se com a crítica às instituições até como forma de entender o País e seus mecanismos políticos. O caso de "Veias e Vinhos" seria exemplar de uma certa época. Trabalhar no registro do didatismo, como faz João Batista de Andrade, situa o filme no território de uma estética ultrapassada, o que tem a ver com estilo, não com o tema. "Veias e Vinhos" nasceu velho. Comparativamente, "O Caso dos Irmãos Naves", de Luiz Sérgio Person, de 1967, com aspectos similares, permanece forte e atual. Veias e Vinhos - Uma História Brasileira (Brasil/2006, 100 min) - Drama. Dir. João Batista de Andrade. Com Leonardo Vieira. 16 anos. Reserva Cultural 2 - 13 h, 17h30, 22 h. Unibanco Arteplex 7 - 13 h, 15 h, 17 h, 19 h, 21 h (sáb. também 23 h). Cotação: Regular