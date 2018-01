ESTREIA-'Tainá - A Origem' volta no tempo para contar nascimento da protagonista É melhor não se dar ao trabalho de fazer as contas porque algumas coisas não terão muito sentido no terceiro filme da série "Tainá". Em "Tainá - A Origem", é contada a história do nascimento e os primeiros anos de vida da indiazinha. Teoricamente, o filme se passaria em meados dos anos de 1990, já que o primeiro é de 2001, mas, mesmo assim, vemos no filme celulares pequenos, notebook e conexão sem fio.