ESTREIA-Segundo 'Hobbit' mantém ritmo da saga à espera do último filme "O Hobbit: A Desolação de Smaug" não se desvia da sina dos "capítulos do meio" das trilogias. Ou seja, a obrigação de manter aceso o fogo das batalhas à espera da resolução que só virá na conclusão da saga, no terceiro filme, "O Hobbit: Lá e de Volta Outra Vez", com estreia marcada para o próximo ano.