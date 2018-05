ESTREIA-'Saturno em Oposição' explora conflitos de amigos O diretor e roteirista turco Ferzan Ozpetek tem se destacado no cinema italiano pela desenvoltura com a qual consegue retratar o universo gay. Com naturalidade, leva às telas uma cena que foge de estereótipos e aprofunda-se nos relacionamentos, receios e desafios enfrentados pelos homossexuais, ainda mais numa sociedade conservadora como a italiana.