ESTREIA-'Rock Brasília - Era de Ouro' revê cena musical de 1980

Aos poucos, o documentário de Carvalho, em lançamento nacional em 58 cópias, monta um panorama de uma época e um lugar que, embora com localização específica no tempo e no espaço, perdura no país inteiro até hoje. Afinal, a pergunta "Que País é Esse?", na voz de Renato Russo, continua atual há mais de duas décadas.

O documentário é o primeiro de uma leva de filmes ligados ao músico (que morreu há 15 anos) e sua obra, que devem chegar aos cinemas no próximo ano. Antonio Carlos da Fontoura ("Gatão da Meia-Idade") prepara a cinebiografia do começo da carreira do músico em "Somos Tão Jovens" e René Belmonte dirige a adaptação para o cinema da famosa saga musical "Faroeste Caboclo".

Carvalho, que já foi professor na Universidade de Brasília, tem a curiosidade aguçada e o jeito para conversa. Numa entrevista feita com Renato Russo em 1988 -- e que até agora estava inédita -- o cineasta e o músico falam de vários assuntos. A gravação foi feita na véspera de um show histórico no estádio Mané Garrincha, que acabou num quebra-quebra documentado no filme.

Entrevistas com músicos (Phillipe Seabra, Bi Ribeiro, Dinho Ouro Preto, Dado Villa-Lobos, entre outros), pais e parentes deles (como a mãe e irmã de Renato, Carminha e Carmem Tereza) são reveladoras e até nostálgicas.

Se para uma geração, "Rock Brasília - Era de Ouro" é uma viagem ao passado, a lembrança da juventude, para os mais jovens, é a descoberta de uma época. A entrevista de Renato Russo é uma espécie de fio condutor do documentário, mas é a conversa com Briquet de Lemos, pai de Flávio e Fê Lemos (do Capital Inicial), que joga mais luz sobre a formação das bandas e seus músicos.

Junto com "Conterrâneos Velhos de Guerra" (1991) e "Barra 68" (2000), "Rock Brasília - Era de Ouro" forma uma trilogia sobre a formação história, política e cultural da capital federal.

Conhecido também por filmes como "O País de São Saruê" e mais recentemente "O Engenho de Zé Lins", o cineasta partilha daquele método de Eduardo Coutinho, no qual se ouve com generosidade e curiosidade o que seus entrevistados têm a dizer. O resultado é um amplo painel sobre a cultura nacional que fala do passado num diálogo claro com o presente.

(Por Alysson Oliveira, do Cineweb)

* As opiniões expressas são responsabilidade do Cineweb