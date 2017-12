ESTREIA-Premiado 'Um Estranho no Lago' não tem pudor em mostrar erotismo Ganhador do Queer Palm - prêmio destinado a filmes com temática gay no Festival de Cannes - e prêmio de direção na Mostra Um Certo Olhar, do mesmo festival, "Um Estranho no Lago" é um filme de climas eróticos e de suspense.