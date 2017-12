ESTREIA-Premiado, "Riocorrente" faz retrato contundente de nosso tempo “Riocorrente”, primeiro longa de ficção do documentarista, montador e produtor Paulo Sacramento, pulsa com a urgência daquelas obras em sintonia com seu tempo. Sua primeira exibição foi no Festival de Brasília de 2013, depois na Mostra de São Paulo – de onde saiu com o prêmio da Abraccine (Associação Brasileira de Críticos de Cinema), somente agora ganhando o circuito de cinemas.