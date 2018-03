ESTREIA-Premiado 'O Som ao Redor' captura contradições sociais do Brasil

O que nos define é o som que somos capazes de produzir, e não aquele que somos obrigados a ouvir. É nesse sentido que se dão a luta de classes e o abismo social.

Premiado em diversos festivais --Roterdã, Rio, Gramado, entre outros-- "O Som ao Redor" foi escolhido pelo jornal norte-americano "The New York Times" como um dos melhores filmes do ano passado, sendo definido, na crítica no periódico, como "revelador".

Não é para menos. O diretor, que também assina o roteiro, capta com sagacidade as contradições de uma sociedade que vive sob os resquícios de um sistema opressivo e desigual e resiste a superar o coronelismo.

O cenário é Recife, mas poderia ser qualquer centro urbano brasileiro devorado por prédios e especulação imobiliária, onde o Estado parece não ter mais função e a sociedade civil toma para si algumas das obrigações do governo, como a segurança.

A chegada de um grupo de profissionais da área, liderado por Clodoaldo (interpretado com perfeição por Irandhir Santos), traz a desestabilização da ordem, na qual o rico proprietário Francisco (W. J. Solha, de "Era uma Vez Eu, Veronica") exerce o mando como uma espécie de poderoso chefão do bairro.

De certa forma, Francisco simboliza todos aqueles "coronéis" típicos de um antigo Nordeste, que mandam e desmandam, passando por cima de tudo, afinal, têm o dinheiro e, consequentemente, o poder. Uma cena, que poderia ser quase banal, é a prova e o símbolo desse poder que tudo ignora e desafia, quando o personagem, em um passeio noturno, entra no mar exatamente onde há uma placa onde se lê: "Cuidado: área sujeita a tubarões".

Francisco começa a dividir responsabilidades com seus descendentes. O mais indicado é o neto mais velho, João (Gustavo Jahn, de "Os Residentes"), agente imobiliário que começa um namoro com Sofia (Irma Brown).

O mais revelador sobre o personagem é a peculiar relação dele com sua empregada. Há uma autêntica amizade entre eles -- ele nem se importa quando os netos pequenos dela tomam conta de sua casa. Mas quais os limites dessa liberdade?

Outra camada da sociedade que aparece no filme é representada por Bia (Maeve Jinkings), mãe de família classe média, dona de casa cujo maior problema, além do calor infernal, é o cachorro que não para de latir na casa ao lado. Ela vive no mesmo bairro de Francisco e sua família. Mas uma clara delimitação social impede que as narrativas se cruzem de verdade.

O que funciona como elo entre as classes são os seguranças, que, paradoxalmente, aumentam a vulnerabilidade de todos. Eles ficam ali, bem na esquina, o tempo todo, dia e noite, observam a vida dos moradores da rua, quem entra, quem sai, a que horas chegam. Também tomam conta da casa de quem viaja, ficam com a chave para regar as plantas, mas também desfrutar da cama e das bebidas às escondidas.

E o que querem essas pessoas? Do que são capazes? É aí, já no final, que as fotos iniciais fazem todo sentido, e o ressentimento de classe ganha força.

Como se antecipa a partir do título do longa, o som -- cujo desenho é assinado por Pablo Lamar, e o som direto por Nicolas Hallet e Simone Dourado-- tem um papel preponderante na narrativa: é um personagem.

O filme sugere até um exercício: preste atenção aos sons que você é capaz de emitir, e também naqueles que você ouve todos os dias. Qual a implicação social que existe em cada um deles?

Os ruídos que produzimos, diz "O Som ao Redor", revelam quem somos. Aqueles que ouvimos, onde e como vivemos. É nesse plano --no embate entre os dois-- que se materializam as contradições sociais de nosso país.

É uma percepção e um viés bastante original para abordar um assunto tão antigo quanto a vida em sociedade. E assim, Kleber Mendonça Filho fez uma obra-prima, um filme que tem muito a dizer sobre o estado de coisas contemporâneo do país.

(Por Alysson Oliveira, do Cineweb)

* As opiniões expressas são responsabilidade do Cineweb