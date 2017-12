ESTREIA-Premiado "Avanti Popolo" traz diretor Carlos Reichenbach na frente das câmeras "Avanti Popolo", do estreante Michael Wahrmann, é comovente – e não apenas por se ver na tela a interpretação inspiradíssima do cineasta Carlos Reichenbach (morto há dois anos). Ao falar do fracasso das utopias, o filme faz uma radiografia de uma geração que lutou e outra, mais tarde, que perdeu seu rumo, diante do mercado saturado de opções ideológicas.