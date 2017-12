ESTREIA-"Paixão Inocente" é exemplar típico do cinema independente Não é nenhuma surpresa que o drama “Paixão Inocente” tenha sido exibido no Festival Sundance – o longa, de Drake Doremus, tem todas as credenciais estéticas e temáticas mais óbvias do cinema independente americano. Logo na primeira cena, o diretor, que assina o roteiro com Ben York Jones, deixa claro que seu filme foi feito para Sundance.