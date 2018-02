ESTREIA-'Os Acompanhantes' traz dupla excêntrica e humor

Com uma dupla de atores em boa sintonia, Kevin Kline e Paul Dano, e roteiro criativo, levaram às telas uma história com uma dose refinada de humor, que nunca resvala na grosseria e nas piadas de duplo sentido, base de boa parte das comédias americanas recentes. O filme tem uma pitada das antigas comédias italianas, com vigaristas tentando se dar bem sem precisar trabalhar ou aplicando o velho golpe do baú contra uma viúva rica e carente.

Os acompanhantes em questão são Henri Harrison (Kevin Kline) e Louis Ives (Paul Dano), que formam uma dupla de gigolôs muito particular, que frequenta festas de grãfinos e aplica golpes para entrar no teatro, à espera da sorte grande. Henri se diz dramaturgo, mas reclama que sua peça mais importante foi roubada, e Louis sobrevive como vendedor de assinaturas de uma revista ecológica, enquanto não consegue se dedicar à literatura, sua paixão.

Louis conhece Henri ao procurar um apartamento para alugar na seção de anúncios classificados. Henri mora sozinho em um pequeno imóvel e é cheio de manias. Louis não fica atrás: tem fixação por lingeries e homens que se travestem, mas este é um segredo que não divide com ninguém.

Nesse pequeno mundinho de pessoas excêntricas, o casal de diretores ainda introduz outros personagens exóticos, como viúvas ricas cortejadas por interesseiros, com quem Henri tem de disputar a atenção, eco-chatos preocupados com a destruição do planeta, mas sem prestar atenção a quem está ao seu lado, e figuras grotescas que são o inverso de sua aparência. As histórias se entrelaçam e, no final, todas as pontas se fecham, como nas boas comédias de erros.

(Por Luiz Vita, do Cineweb)

* As opiniões expressas são responsabilidade do Cineweb