ESTREIA-'O Casamento do meu Ex' mostra relacionamento fracassado

O filme deixa um sabor amargo no final, pois trata, na verdade, de disputa, inveja, aparências, traições e acomodação. Tudo com base em relacionamentos construídos com o peso de frustrações, arrependimentos e solidão.

Tom (Josh Duhamel), professor de inglês e atleta destacado em Harvard, está a poucas horas de seu casamento, que será realizado na casa dos pais da noiva, Lila (Anna Paquin), uma propriedade encantadora com direito a uma praia particular. Na casa há uma inquietação tipicamente feminina com a grande festa.

Lila, sua irmã adolescente e a mãe, Augusta (Candice Bergen), estão à espera de um grupo de jovens casais, amigos da noiva. Entre eles está a única desacompanhada, Laura (Katie Holmes), amiga próxima de Lila e ex-namorada de Tom, que será dama de honra dos noivos.

O encontro dos amigos, que formavam na faculdade o grupo autodenominado Os Românticos (título original do filme) não acrescenta muito à trama. Eles relembram histórias do passado, depois de uma bebedeira no jantar que antecede o casamento, mas nada de excepcional é revelado.

A situação de Laura, a preterida pelo noivo, é tema das conversas, mas ela nega qualquer mágoa. O assunto, para ela, já está superado. No entanto, a forma extraordinariamente contida como Katie interpreta sua personagem sinaliza que uma bomba potente está prestes a explodir.

Mas não se espere que tudo o que Katie tem sufocado vai se transformar em um tsunami de mágoas. O que ela guarda é muito mais profundo e tem a ver com compromisso sincero, coragem e escolhas, tanto as dela como as de Tom. Ela sabe que a amiga sempre roubou seus melhores momentos e conquistas, mas não confere a Lila o título de vencedora.

Se há um perdedor é Tom, que em determinado momento de seu relacionamento de quatro anos com Laura, opta pela segurança de um compromisso com uma mulher mais rica e aparentemente mais submissa. A esta altura, ele mostra-se alheio, como se estivesse reavaliando a questão e estivesse prestes a mandar tudo para o espaço.

"O Casamento do meu Ex" não alça grandes vôos e também não constrói, com exceção de Laura, personagens mais densos e ricos. O grupo de jovens casais, na faixa dos 30 anos, parece representar o retrato de uma geração apática, sem ambições, para quem o amor, a amizade e os projetos pessoais são apenas convenções burocráticas que não provocam nenhum entusiasmo.

Ninguém está optando por grandes desafios, ao contrário, estão acomodados com o pouco que já conseguiram. Por isso, a personagem de Laura é um contraponto muito bem-vindo, por mostrar que ainda é possível manter a coerência com os sonhos da juventude e não abrir mão de princípios. Esse é o desafio que Tom deve encarar e sua noiva faz questão de esquecer.

(Por Luiz Vita, do Cineweb)

