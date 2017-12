Estréia nos EUA o polêmico <i>Turistas</i>, que critica o Brasil Os norte-americanos que ainda pensam existir cobras e macacos nas ruas das maiores cidades brasileiras vão ter muito mais razão de nunca pedir um visto para passar férias no Brasil depois de assistirem a Turistas, que estréia na sexta-feira nos Estados Unidos. Ou alguém se interessaria em trocar o inverno do seu país pelo verão num lugar onde estrangeiros podem não só ter seus dólares, cartões de crédito e passaportes roubados, como ficar literalmente sem as tripas? Dirigido por John Stockwell, o mesmo de Onda dos Sonhos e Mergulho Radical, e com roteiro de Michael Arlen Ross, Turistas é um thriller no qual um grupo de jovens norte-americanos vê suas férias virarem um pesadelo de sobrevivência em algum lugar da costa brasileira. O ônibus em que os turistas viajam sofre um acidente e eles se perdem na mata. Mas são ajudados por moradores de uma prainha e, achando que todo mundo é amigo, eles caem na festa. Só que acabam sendo drogados e vão parar na ponta do bisturi de um colhedor de órgãos humanos. Um dos spots de publicidade do filme, que vem sendo exibido há duas semanas em canais de televisão nos Estados Unidos, adverte: ?Parece o paraíso... parece férias. Mas num país onde vale tudo... tudo pode acontecer.? Em várias entrevistas que deu para promover seu trabalho, John Stockwell descreveu a cena que diz ter visto cinco minutos depois de desembarcar no Brasil, em busca de locações para o filme: no meio do tráfego da hora do rush, um assaltante apontava seu revólver para uma mulher dentro de um carro. Mas o diretor ressalva que correu tudo bem com ele e a sua equipe no País. Com Josh Duhamel (de O Ídolo dos Meus Sonhos e da série de televisão Las Vegas) e Olivia Wilde (do seriado destinado a adolescentes The O.C.) nos papéis principais, o filme ainda não tem definida a sua data de estréia no Brasil. Turistas é o primeiro lançamento da Fox Atomic. Essa divisão da Fox Filmed Entertainment foi criada este ano para produzir filmes, conteúdo para internet, para celulares e outras tecnologias digitais dirigidos a consumidores de 17 a 24 anos. Com um custo de produção na faixa dos US$ 10 milhões e, segundo a revista Variety, com mais US$ 30 milhões gastos em marketing, Turistas é também o primeiro longa-metragem norte-americano totalmente filmado no Brasil. O que dizem astros estrangeiros sobre o Brasil ?Brasil? Penso em mulheres maravilhosas de topless na praia? - Hope Davis, atriz de Próxima Parada: Wonderland ?Vocês bem que podiam dançar menos e ficar mais feios...? - Michael Caine, ator de Blame it on Rio (ao ser perguntado sobre como mudar essa imagem do Brasil lá fora) ?Lembro do rebolado... Acho que vou ser odiado no Brasil? Gérald Lauzier, diretor de T?Empêche Tout le Monde de Dormir de 1982, e O Filho do Francês, de 2000 ?Essa relação entre o Brasil e a felicidade...? - Jon Voight, ator de Anaconda e O Campeão (ao responder sobre o que vem primeiro à cabeça quando ouve Brasil) ?Filmamos no Brasil, mas poderíamos filmar em qualquer país exótico. Na Bolívia, sei lá...? - Philippe de Broca, diretor de L?Homme de Rio ?Mas ela era brasileira? Carmen Miranda? Achei que ela fosse uma criação de Hollywood? - Michael Caine ?Eles falam em espanhol. Eu sei" (?Mas a gente fala português...?, retruca Lúcia Murat). "Olha, me disseram claramente: ?Toda a América do Sul e o México devem entender este filme.? Então, a gente fala a língua da maioria: o espanhol? - Robert Ellis Miller, diretor de Brenda Star ?Meu filme pode até ter ofendido muita gente. Mas acho que isso faz parte do charme? - Zalma King, diretor de Orquídea Selvagem ?Esse filme será mostrado a um juiz? Será que vou poder voltar ao Brasil?? - Larry Gelbart, roteirista de Feitiço no Rio