Estreia nos cinemas 'Uma Noite no Museu 2'

Estreia nesta sexta-feira, 22, nos cinemas do País a sequência do filme Uma Noite no Museu, com Ben Stiller no papel de Larry Daley. Dono de sua própria empresa, Larry é ex-guarda noturno de Museu de História Natural. Mas é um chamado de um antigo amigo, o pequeno caubói Jedediah (Owen Wilson), que o faz recordar o passado. Seus amigos enclausurados serão encaixotados e levados a outro museu, muito maior, o complexo Smithsonian, em Washington (EUA). É para lá que Larry vai para socorrer os amigos e, claro, reviver mais uma noite no museu.

Veja também:

Trailer de 'Uma Noite no Museu 2'

Apesar de apelar para os mesmos truques do primeiro longa, Uma Noite no Museu 2 mantém a graça com novos personagens - o faraó egípcio Kahmunrah volta à vida e quer ressuscitar seu exército. A diversão está por conta de seus aliados - Napoleão Bonaparte, Al Capone e Ivan, o Terrível.

No papel do ex-presidente norte-americano Teddy Roosevelt, Robin Williams também está no filme, mas é a aviadora Amelia Earhart (vivida por Amy Adams), primeira mulher a cruzar o Atlântico, quem ajudará o vigia.

Além de explorar os acervos dos corredores do maior museu do mundo - entre obras de arte consagradas e personagens da História - a aventura busca inspiração em algumas dessas figuras épicas, como O Pensador, de Auguste Rodin, o cientista Albert Einstein e a famosa estátua de Abraham Lincoln, que ajudarão Larry a recuperar o controle e libertar seus amigos. Tudo até o dia amanhecer.