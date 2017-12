ESTREIA-Nem Jerry Lewis esquenta a sequência nos EUA de 'Até que a Sorte nos Separe' Era inevitável, depois do sucesso do primeiro "Até que a Sorte nos Separe" (2012) - a maior bilheteria nacional do ano passado - ser produzida uma continuação que, apesar de trocar o Rio de Janeiro por Las Vegas e Danielle Winits por Camila Morgado, é idêntica ao filme anterior.