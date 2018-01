Estréia na web filme com John Malkovich e Naomi Campbell Estréia nesta quinta-feira o curta-metragem The Call, protagonizado pelo ator John Malkovich e pela top model Naomi Campbell. Criado especificamente para a web, o filme de nove minutos marca também o ingresso da Pirelli, tradicional fabricante de pneus, na indústria cinematográfica, com produção e veiculação de filmes no site www.pirellifilm.com The Call foi gravado no ano passado, em Roma. Trata-se de um thriller de suspense que mostra a luta do bem contra o mal, numa ambientação gótica, repleto de efeitos especiais. O filme, primeiro de uma série de curtas poderá ser visto na íntegra a partir do dia 23 de março, no site www.pirellifilm.com que também traz informações sobre o elenco e making of de efeitos visuais.