ESTREIA-Monstros inofensivos garantem a diversão em animação

Dirigido por Rob Letterman ("O Espanta Tubarões") e Conrad Vernon ("Shrek 2"), o filme estreia em circuito nacional tanto em salas com a tecnologia 3D (todas em cópias dubladas) e em cópias tradicionais (legendadas e dubladas).

"Monstros vs. Alienígenas" recupera muitas criaturas estranhas que fizeram sucesso em filmes B na década de 1950, como o Elo Perdido, uma mulher gigantesca e uma criatura gelatinosa. O que distingue a animação, porém, é que nenhum dos seres causam pânico -- pelo contrário, eles são praticamente inofensivos.

Creditado a mais de cinco profissionais, o roteiro pretende de alguma forma e em algum momento implodir com os clichês do gênero. O problema é que todas as cenas mais engraçadas do filme já estavam no trailer. Então, o elemento cômico perde a surpresa e a animação acaba se tornando apenas um filme de aventura.

Susan está prestes a casar-se com o meteorologista de um telejornal local, que pretende mudar de cidade, onde terá mais chances na carreira. A moça, porém, é atingida por uma radiação minutos antes da cerimônia e, enquanto se prepara para dizer o 'sim', cresce descontroladamente, transformando-se numa mulher gigante.

Capturada pelo Exército, ela é levada para um galpão de alta segurança, onde conhecerá outros monstros mantidos em cativeiro pelo governo norte-americano. Seus novos amigos são o Elo Perdido, um ser metade macaco, metade anfíbio; o Dr. Barata, um PhD que sofreu mutação enquanto fazia experiências; B.O.B, uma criatura gelatinosa e indestrutível; e o Insetossauro, uma larva gigante que se comunica por grunhidos.

Enquanto Susan, agora conhecida como Ginórmica, tenta adaptar-se à nova realidade, a Terra é invadida por alienígenas, que mandam um robô gigantesco para recuperar exatamente a substância que atingiu a moça e causou sua mutação.

A solução mais indicada é enviar os monstros, que viviam em cativeiro, para as ruas e colocá-los frente a frente com os extraterrestres. Mas, talvez, nem Susan e seus amigos estivessem preparados para o mundo real. Ainda assim, eles se esforçam para derrotar os invasores.

No fundo, este é um filme sobre o poder feminino. No centro de "Monstros vs. Alienígenas" está, na verdade, Susan descobrindo a si mesma. Não fosse o acidente e a mutação, talvez ela nunca percebesse que seu futuro marido é um homem egoísta e mesquinho. Toda a batalha contra os seres do outro planeta serve como oportunidade para a moça perceber quem ela realmente é e quem são seus verdadeiros amigos.

Apesar disso, muitas vezes quem rouba a cena é a meleca B.O.B, que com sua ingenuidade e humor é responsável pelas melhores tiradas do filme.

A tecnologia 3D, aqui, não é fundamental. A animação é colorida e os personagens são simpáticos, mas não existe nenhum diferencial que justifique o uso da tecnologia (e o preço do ingresso), como acontecia com "Bolt-Supercão", por exemplo.

(Por Alysson Oliveira, do Cineweb)

* As opiniões expressas são responsabilidade do Cineweb