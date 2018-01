ESTREIA-'Meu Namorado é um Zumbi' é romance juvenil nos moldes de 'Crepúsculo' "Meu Namorado é um Zumbi", de Jonathan Levine, é uma espécie de "Crepúsculo" com zumbis no lugar de vampiros. O filme até ensaia ser engraçado, mas, no fundo, só é mais outro romance água-com-açúcar sobre dois estranhos que se apaixonam.