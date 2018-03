ESTREIA-Médico de 'Lost' é serial killer em 'A Sombra do Inimigo'

Perry não se sai mal do desafio, embora não se possa dizer o mesmo do resultado geral da nova adaptação da obra de James Patterson. Dirigida por Rob Cohen (de "Velozes e Furiosos"), a nova aventura do psiquiatra escorrega na mão pesada numa trama em que a violência explícita ultrapassa algumas vezes o limite do razoável.

A falta de sutileza é mais marcante na figura do vilão (Matthew Fox). O ex-intérprete do médico Jack Shepard na série "Lost" está, aliás, irreconhecível, 20 kg mais magro e quase puro músculo, compondo um serial killer sádico e com alvos precisos -- que não age por conta própria e sim a mando de poderosos, cuja identidade não será tão difícil imaginar mais adiante.

Ele começa o filme penetrando no fechado círculo das lutas ilegais, que movimentam dinheiro alto em apostas, sob a identidade de "Açougueiro de Sligo". O físico franzino do lutador engana o primeiro adversário, que paga caro por subestimar o novato. Neste ambiente, ele não tarda a deixar um rastro de sangue que demonstra que o pseudônimo de "açougueiro" tinha muita razão de ser.

Entram em cena Alex Cross (Perry) e seu parceiro, Thomas Kane (Edward Burns), tentando decifrar os indícios do primeiro banho de sangue do recém-batizado "Picasso" -- uma injúria ao celebrado pintor espanhol, mas cujo motivo fica muito claro pelos métodos do matador, que também tem o hábito de desenhar detalhada e obsessivamente seus planos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Como nas demais histórias estreladas pelo personagem Alex Cross, as mulheres correrão sempre os maiores riscos, inclusive a parceira dos detetives, Monica Ashe (Rachel Nichols), e a própria esposa de Cross, Maria (Carmen Ejogo), que está grávida.

Ambientada em Detroit, a história tem cenas marcantes em alguns dos cenários típicos da cidade, como um eletrizante enfrentamento entre Cross e o vilão nas ruínas do Michigan Theatre, no que resta do magnífico edifício construído em 1924 pela empresa Rapp & Rapp e transformado em estacionamento.

No mais, a história sucumbe a uma procura de submissão aos clichês do gênero policial, apagando pouco a pouco o diferencial do arguto Cross -- o conhecimento da psiquiatria. Tocado emocionalmente, ele passa a agir cada vez mais como um vingador para acertar as contas com o alucinado psicopata.

(Por Neusa Barbosa, do Cineweb)

* As opiniões expressas são responsabilidade do Cineweb