ESTREIA-Marido tenta reconquistar mulher sem memória em 'Para Sempre'

Como não há bem que sempre dure, eles sofrem um acidente de carro e Paige é quem se fere mais. Depois de bater a cabeça no pára-brisas, ela só recobra a consciência dias depois no hospital. Mas o pior está por vir: ela perde a memória recente e não se lembra do marido.

Uma história como essa, com potencial de se tornar um novelão mexicano, é conduzida de forma leve e envolvente pelo diretor Michael Sucsy no romance "Para Sempre", em estreia nacional. Também contribui para isso a dupla escalada para desempenhar o casal protagonista, Rachel McAdams (Paige) e Channing Tatum (Leo), com química suficiente para envolver a plateia e torná-la cúmplice da história.

Inspirado em um caso verídico, "Para Sempre" mantém o público na expectativa o tempo todo. Desde o primeiro momento, Leo se coloca ao lado de Paige, fazendo tudo ao seu alcance para ajudá-la a recuperar a memória. E ela, mesmo assustada com tudo o que aconteceu, aceita ser conduzida pelo marido.

Não será fácil, pois seus pais querem que ela retome sua vida anterior ao casamento, volte à faculdade de Direito e reate o namoro com Jeremy (Scott Speedman), um antigo colega de turma, com quem estava de casamento marcado, antes de conhecer Leo.

O marido leva Paige aos lugares que frequentavam, reapresenta-a aos amigos, mas se frustra pela falta de resultado em sua estratégia. Leo vê o tempo passar e teme que ela volte para o antigo namorado, que não esconde suas intenções. E o pior é que Paige parece caminhar para uma vida que abominava, com a cumplicidade de pessoas que, no passado, havia riscado de sua vida.

(Por Luiz Vita, do Cineweb)

