ESTREIA-Madonna traz em W.E. romance de rei Eduardo com plebeia Em "W.E. - O Romance do Século", seu segundo filme como diretora (o primeiro foi "Filth and Wisdom", 2008), a pop star Madonna investe mais energia em enunciar sua admiração por um de seus ícones -Wallis Simpson (1896-1986)- do que propriamente na composição de uma história sólida capaz de sustentar um roteiro.