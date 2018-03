ESTREIA-'Lanchonete Olympia' traz clichês do cinema independente O drama "Lanchonete Olympia", que estreia em São Paulo sexta-feira, focaliza o mundo dos imigrantes, com ênfase nos solitários e tímidos. Escrito e dirigido por Steve Barron, o filme fica um tanto travado nos clichês do chamado "cinema independente".