ESTREIA-Keanu Reeves protagoniza cenas de ação em "De Volta ao Jogo"

Codirigida também pelo seu colega, outro dublê, David Leitch (não creditado), a história em si faz pouco sentido, mas funciona na interpretação monossilábica de Reeves. Ele faz o assassino profissional John Wick, que se aposentou para casar com Helen (Bridget Moynahan). Mas a moça morre de causas naturais, e deixa para trás um cachorrinho para aliviar a solidão do viúvo.

Depressivo, John acaba sendo vítima de um trio de bandidos russos, liderados por Iosef (Alfie Allen, da série “Game Of Thrones” e irmão da cantora Allie Allen). Não só roubam seu carro predileto, um raro Boss Mustang 1968, mas também matam seu pet – o último resquício de sua esposa e, enfim, o crime maior dos criminosos.

O problema é que Iosef é o filho do chefe da máfia russa local, da qual Wick conseguiu se livrar graças a um sem número de assassinatos. E o pai, Viggo Tarasov (Michael Nyqvist), não quer que o antigo empregado se aproxime do primogênito. Mas quem procura vingança, a encontra em um hotel com fachada de luxo, este pertencente a um figurão, Winston (Ian McShane), em Nova York.

Em cenas realistas, embora o herói teimosamente subestime o poderio de quem ataca, vê-se algo competente dentro da média do que é exigido em filmes do gênero hoje. Depois de tanta violência, John Wick não quer deixar ninguém vivo. Dá tiros no coração, na testa e, sem querer, deixa um recado: adeus Chuck Norris, Charles Bronson, “Os Mercenários” (com a aura de Sylvester Stallone ou Arnold Schwarzenegger), ou mesmo Bruce Lee. Se o negócio é matar, não tem para ninguém, Wick está aí para isso.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Por Rodrigo Zavala)

* As opiniões expressas são responsabilidade do Cineweb