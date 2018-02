ESTREIA-Jude Law abusa do humor negro em "A Recompensa"

A violência que acompanha o personagem é, na verdade, a grande virtude do filme escrito e dirigido pelo norte-americano Richard Shepard, que abusa do humor negro inglês nesta comédia estrelada por Jude Law. Estimulado pela bebida e cocaína, que consome em quantidades superlativas, Dom é um anti-herói que desconcerta, mas diverte pela total falta de censura.

Além de perseguir sua gratificação com o criminoso milionário Mr. Fontaine (Demian Bichir), o qual não entregou na época da prisão, Dom ainda quer reatar seu relacionamento com a filha Evelyn (Emilia Clarke, a Daenerys Targaryen da série de TV “Game of Thrones”), que o odeia. Mas, vítima de seu próprio descontrole, alcançar esses objetivos torna-se aparentemente improvável.

O filme conta também com Dickie (Richard E. Grant) inseparável amigo de crimes de Dom, um respiro à celeridade do protagonista. Como seu oposto, o bem interpretado coadjuvante está no centro das situações vexatórias em que se colocam, mantendo uma elegância excêntrica, que o define.

Curiosamente, Dom Hemingway mostra grandes semelhanças com o personagem vivido (corajosamente) pelo ator Tom Hardy em “Bronson” (2008), filme de Nicolas Winding Refn (de “Drive” e “Só Deus Perdoa”). Da verborragia com sotaque da periferia londrina à vida na prisão, ambos exploram o mesmo caldo, com resultados díspares, em especial à oscilação entre o drama e o humor negro.

Como o grande destaque de “A Recompensa”, a vigorosa atuação de Jude Law sustenta toda a trama criada por Richard Shepard. Porém, quando o filme vai chegando ao fim, perde muito de seu ímpeto, resolvendo os conflitos de forma morna. Para uma produção que apresenta seu personagem com um monólogo de dois minutos sobre o próprio pênis, faltou ferocidade para o desfecho.

(Por Rodrigo Zavala, do Cineweb)

* As opiniões expressas são responsabilidade do Cineweb