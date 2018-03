ESTREIA-'Jogos Vorazes' combina ação e crítica social

Numa história futurista repleta de cinismo, os reality shows chegaram a outro nível: mais do que lutar por um prêmio em dinheiro, luta-se pela vida. Ao invés de mandar os concorrentes ao paredão, os colegas de confinamento mandam flechas na testa uns dos outros, armam bombas ou simplesmente esfaqueiam-se mutuamente.

Bem-vindo ao mundo onde uma vida humana vale alguns pontos de audiência de pessoas vidradas em aparelhos de televisão gigantescos, espalhados por todos os lados, mostrando cada momento dos Jogos Vorazes - que são disputados por adolescentes entre 12 e 18 anos, sorteados numa loteria um tanto macabra - uma homenagem/referência ao conto clássico da autora norte-americana Shirley Jackson, "The lottery".

Não há muitas explicações no filme - e isso não faz falta. Pode-se depreender que, num futuro pós-apocalíptico, os EUA foram divididos em distritos e cada um deles deve ceder um casal de jovens para os Jogos - cada dupla será conhecida como Tributo. Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence, de "Inverno da alma") mora com a mãe e a irmã pequena, numa cidade de mineiros, no Distrito 12, onde as condições de vida não parecem muito diferentes daquelas da época da Grande Depressão, há quase um século.

Quando sua irmã é sorteada para os Jogos Vorazes, Kat aceita tomar o lugar da garota. Não custa muito para ela e seu parceiro de Distrito 12, Peeta Mellark (Josh Hutcherson, de "A viagem 2"), se tornarem a sensação dessa edição do programa. Ambos passam por um processo de embelezamento, que os torna mais midiáticos - alguém com quem o público se identifique e possa torcer por um deles, até porque ambos também competirão entre si.

Seria quase uma transformação à la "My fair lady", se o resultado final fosse uma moça graciosa apenas. Mas Kat precisa ser tudo, menos delicada, para sobreviver na selva (literal), onde é jogada com outros 23 concorrentes lutando por suas vidas - e milhões de espectadores torcendo por sangue. É, a vida no futuro não é fácil para os jovens.

Se os jogos em si são uma amálgama de tantas outras histórias com temática parecida - como o japonês "Battle Royale" e o americano "Rollerball" - , em "Jogos Vorazes" a forma como se exploram a tensão e o humanismo dos personagens apaga qualquer semelhança. Kat é uma heroína e, claro, segue alguns dos paradigmas desse tipo de personagem - mas, ao mesmo tempo, Jennifer Lawrence comprova que a performance dela em "Inverno da Alma", indicada ao Oscar 2010, não foi acidente.

Ela equilibra a personagem entre a fragilidade e a inocência (afinal, é uma adolescente) e a bravura de lutar sozinha contra os outros concorrentes. Aliás, existem várias semelhanças entre as personagens dos dois filmes da jovem atriz - e não apenas o fato de ambas serem órfãs num ambiente inóspito e precisarem tomar as rédeas da família.

Coube a Gary Ross (do fantástico "A Vida em Preto e Branco" e do insípido "Seabiscuit") a difícil tarefa de encontrar o equilíbrio entre o entretenimento e a crítica social, tudo isso com embalagem de "filme para adolescente". A boa notícia é que, embora a distribuidora do filme tente vendê-lo na mesma linha de "Harry Potter" e "Crepúsculo", "Jogos Vorazes" é superior aos dois, sem a fantasia inocente do primeiro, nem o romance virginalmente meloso do segundo.

O visual do futuro em "Jogos Vorazes" tem um quê de retrô nas roupas, maquiagens e perucas de cores espalhafatosas que, às vezes, estariam muito confortáveis naquele futuro também distópico de "Laranja Mecânica"(71), de Stanley Kubrick. Há um contraponto interessante entre esse visual que beira o lúdico de uma suposta elite e os tons escuros - muito cinza e marrom - das populações dos distritos que mandam seus filhos para a batalha dos Jogos Vorazes.

Apesar de se concluir, este "Jogos Vorazes" inicial deixa, é claro, pontas soltas para as próximas continuações. Ao todo, são três livros, e o último - seguindo a tendência atual - pode ser dividido em dois filmes. Se as sequências mantiverem o mesmo nível intelectual e cinematográfico deste primeiro longa, eis, finalmente, uma série da qual valerá a pena aguardar os novos filmes.

"Jogos Vorazes" tem estreia mundial na sexta-feira, e, no Brasil, circula em cópias dubladas e legendadas.

