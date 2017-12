ESTREIA-Jafar Panahi desafia proibição de filmar com 'Cortinas Fechadas'

"Cortinas Fechadas" estreia no Rio de Janeiro.

Ainda que reduzido, como ele mesmo disse, a um "mundo de melancolia" - numa desafiadora manifestação enviada via Skype ao Festival de Karlovy Vary, em julho de 2013 -, na prática Panahi, sempre em parceria com algum colega corajoso, tem dado um jeito de continuar ativo. Invariavelmente, seus parceiros são punidos.

O codiretor de "Cortinas Fechadas", Kamboziya Partovi, e a atriz Maryam Moghadam, ambos intérpretes no filme, tiveram seus passaportes cassados pelo governo iraniano assim que voltaram do Festival de Berlim, em 2013, que acabara de conceder à obra um prêmio de melhor roteiro.

Autor de uma cinematografia de crítica e reflexão, em que se destaca "O Círculo", Leão de Ouro em Veneza 2000, e agora também engajada numa desobediência civil, Panahi assina o roteiro de um relato centrado na falta de liberdade. A história começa com a chegada de um roteirista (Kamboziya Partovi) a uma casa próxima de uma praia. Ao entrar, ele se apressa em fechar todas as cortinas e trancar as portas. De uma maleta, retira um cachorro, animal que é alvo de perseguições no Irã, por ser supostamente "imundo".

Com a única companhia desse cão, que se preocupa em esconder, o escritor tenta concluir uma obra. Sons externos introduzem um clima de agitação e perseguição. E a casa é misteriosamente invadida por um casal jovem, que se diz perseguido político. O rapaz logo parte, mas a moça (Maryam Moghadam) fica, um tanto contra a vontade do escritor.

Entre os dois desenvolve-se uma relação tensa, conflitiva, que remete a um contexto mais abstrato. O próprio Panahi acaba aparecendo em cena e a narrativa assume um aspecto cada vez mais metafórico. "Cortinas Fechadas" é um filme sobre fazer um filme, sobre artifício e aparência, sobre uma representação que se arma e desarma. Em última análise, sobre pessoas que se valem de todas as armas para continuarem se expressando.

É visível, até pelo semblante de Panahi, que ele está mais triste, mais tenso. Mas é uma amargura que se debate, mesmo diante das câmeras, como afirmando: "Vocês me proíbem, mas eu falo, de algum modo eu falo. Alguma coisa eu consigo falar". E neste embate em que festivais do mundo inteiro pedem a suspensão da arbitrária punição de Panahi, o público não tem muito mais a fazer do que participar ativamente desta cerimônia que se recusa a permanecer secreta, atravessando os continentes.

(Por Neusa Barbosa, do Cineweb)

* As opiniões expressas são responsabilidade do Cineweb