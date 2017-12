Estréia <i>O Mundo em Duas Voltas</i>, da família Schürmann Dez anos se passaram desde a primeira vez que Vilfredo e Heloisa Schürmann decidiram que um dia teriam um veleiro até anunciarem para a família que se lançariam ao mar para uma viagem de dois anos. Esses dois anos viraram dez. E o casal e os filhos Pierre, David e Wilhelm viraram uma das famílias mais conhecidas do Brasil. Suas andanças pelos mares foram vistas por milhões de brasileiros pela tela da TV. Mas as reportagens que realizaram para o Fantástico, da Globo, não era exatamente o que David, o segundo filho do casal, tinha em mente quando contou aos pais que iria realizar um documentário sobre a segunda grande viagem da família. Ao mesmo tempo em que preparava o material para a TV, filmava em película seu primeiro documentário para cinema. "Foi exatamente no dia em que o David completou dez anos, em 1984, que escolhemos para começar nossa primeira viagem. E foi o David quem resolveu fazer um filme sobre a segunda grande viagem nossa (de 1997 a 2000)", conta Heloísa, mãe orgulhosa e tripulante do Aysso. Formoso O nome significa ?formoso?, em tupi-guarani. Formosas foram baías e mares que os Schürmann percorreram nessa jornada que David registrou e chega nesta sexta, 27, ao cinema com o nome de O Mundo em Duas Voltas. Vamos às voltas. A primeira delas é a que o navegador português Fernão de Magalhães percorreu no século 16. Desprezado pela coroa portuguesa, ele apresentou o plano para os espanhóis, que aprovaram e bancaram a viagem que mudou a história e o mapa do mundo. Em uma missão insana, Fernão o primeiro capitão a cruzar o estreito que hoje leva seu nome, morreu antes de completar a jornada, mas seus marujos provaram que era possível chegar às Índias pelo Ocidente. A segunda é a dos Schürmann. "Somos fascinados pela figura do Magalhães e resolvemos refazer sua rota tão especial", conta Vilfredo. Ao contrário do navegador, eles completaram a jornada e chegaram sãos e salvos à Bahia em 22 de abril de 2000. David, que deixou o barco na primeira viagem aos 15 anos para estudar cinema na Nova Zelândia (país em que dirigiu programas de sucesso na TV), escolheu exatamente o quintal de casa para realizar seu primeiro filme, ou seja, o mundo. E é isso que retrata tão carinhosamente: o universo dos Schürmann, seja ele uma tormenta em alto-mar, a cabine do Aysso, sua irmã Kat fascinada pelas geleiras da Terra do Fogo (que morreu em 2006 e para quem ele dedica o filme). O Mundo em Duas Voltas prova que longe é um lugar que não existe. O Mundo em Duas Voltas - Uma Aventura da Família Schürmann (Br/2007, 92 min.) - Documentário. Dir. David Schürmann. 12 anos.