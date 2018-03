ESTREIA-Indicado ao Oscar, 'Nota de Rodapé' retrata rixa entre pai e filho Indicado ao Oscar de filme estrangeiro em 2012 e vencedor do prêmio de melhor roteiro em Cannes em 2011, o drama israelense "Nota de Rodapé", de Joseph Cedar ("Beaufort"), arma sua trama no insolúvel conflito entre pai e filho, ambos estudiosos do Talmud, livro sagrado dos judeus. O filme estreia apenas em São Paulo.