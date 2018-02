ESTREIA-'Holy Motors' conta fábula bizarra sobre cinema e mundo contemporâneo

A resposta pode estar em outro filme - como "Cosmópolis", também concorrente no Festival de Cannes, em maio passado, mas bastante inferior ao do diretor canadense - que estreia no circuito brasileiro neste final de semana.

Trata-se de "Holy Motors", do francês Leos Carax, um filme que sugere a suspensão da realidade convencional. Mais do que isso, pede uma entrega sem restrições ao seu universo bizarro, no qual as relações humanas são apenas encenadas e não de fato vividas.

É uma narrativa que se contenta em construir-se em cima de repetições - não a mesma cena, mas situações com o mesmo significado, que, esvaziado, perde o sentido.

Monsieur Oscar (Denis Lavant) é o protagonista, um personagem que se reinventa ao longo do filme. Entra na pele de várias pessoas, desde uma mendiga idosa a uma figura curiosa que vive nos esgotos de Paris, conhecido como Merde (já apresentado no segmento dirigido por Carax, no longa coletivo "Tóquio", de 2008).

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ele passa o dia em uma limusine branca, dirigida por Celine (Edith Scob) pelas ruas de Paris. No carro, cujo interior mais parece um camarim de teatro, o protagonista tem figurinos, maquiagem, espelho - enfim, tudo que precisa para tornar-se outras pessoas.

Para cada novo trabalho, Monsieur Oscar se caracteriza apropriadamente, recebendo dentro de uma pasta as informações necessárias para desempenhar a nova função. Qual o real significado de seu trabalho? Conforto? Confronto? Catarse? As razões variam conforme o freguês. Mas a Carax - que também assina o roteiro - isso pouco importa. Sua investigação parece olhar para o grotesco, para como este se relaciona com o belo.

Nas cenas envolvendo Merde, por exemplo, uma criatura que mais parece um duende deformado sai do esgoto dentro de um cemitério, aterroriza a todos, rouba e come flores até chegar a uma sessão de fotos que ocorre no local, raptando a modelo (Eva Mendes) e, dentro de uma caverna, transformando o figurino dela - cobrindo-lhe o rosto com uma espécie de burca improvisada.

Carax, um diretor bissexto, não fazia um longa desde 1999, quando assinou "Pola X". E "Holy Motors", ao final, mais parece um rascunho de um amontoado de repetições de uma mesma ideia do que a execução propriamente dita. É difícil mesmo encontrar bons momentos.

A alegoria a que o filme se propõe parece não encontrar seu interlocutor para estabelecer um diálogo. De que ele tanto fala? Do cinema? Da representação? Da vida? De tudo isso?

(Por Alysson Oliveira, do Cineweb)

* As opiniões expressas são responsabilidade do Cineweb