ESTREIA-Gyllenhaal protagoniza 'O Homem Duplicado', baseado em livro de Saramago

Assim é o início caótico de “O Homem Duplicado” (2013), livre adaptação cinematográfica, porém, não menos respeitosa, do livro homônimo de José Saramago, realizada por Denis Villeneuve.

Do mesmo modo que o autor português logo avisou que sua obra literária não era uma ficção científica, o cineasta do Canadá apresenta ao espectador seu thriller essencialmente psicológico, mas como algo bem longe do comum.

O diretor, que ganhou reconhecimento após “Incêndios” (2010), indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, e o hollywoodiano “Os Suspeitos” (2013), exercita uma construção fílmica mais baseada em simbologias do que em grandes ações propriamente ditas, nesta coprodução hispano-canadense.

Permanece a história do entediado professor de História que um dia vê um tipo igual a ele em um filme e se lança a uma investigação desenfreada sobre o ator de terceira categoria, desencadeando uma série de mudanças nas vidas deles.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No entanto, há muitas mudanças em relação ao material original. Algumas alterações eram necessárias, a exemplo da tradução de nomes do português para o inglês, pois não havia como o docente permanecer como “Tertuliano Máximo Afonso” em pleno Canadá.

Na tela, ele se chama Adam Bell e seu duplo, o intérprete Anthony Claire, tem como pseudônimo de trabalho Daniel Saint-Claire (ambos vividos por Jake Gyllenhaal), junto à namorada do primeiro, Mary (Mélanie Laurent), e à esposa do segundo, Helen (Sarah Gadon).

Também era preciso adaptar-se aos novos tempos, já que, no livro de 2002, um procura o outro assistindo várias fitas VHS que, mais de dez anos depois no cinema, dão lugar ao DVD, ao notebook e à busca no Google.

Contudo, além de outros ajustes, o roteiro do espanhol Javier Gullón, de “El Rey de la Montaña” (2007) e “Invasor” (2012), introduz novos elementos de caráter referencial ou simbólico na teia do filme.

Durante uma sequência inicial que mostra a rotina de Adam praticamente em “looping”, o professor fala algumas vezes, a vários alunos que não prestam atenção, sobre um ciclo histórico que se reproduz, citando até conceitos de Hegel e Marx sobre a repetição de grandes eventos.

Talvez até tomando essa ideia do padrão que se repete, seja justificada a opção de Helen estar grávida, como se simbolizasse o reinício de um ciclo.

É apenas uma das adições feitas aos significados da história que o livro traz. Saramago queria falar da perda da identidade em um mundo globalizado que pasteuriza a todos, ao mesmo tempo em que exige individualidade.

Villeneuve mantém a importância do discurso de que existem muitas personas dentro de um único indivíduo, advindo da própria ideia do “doppelganger” – figura lendária germânica que assume as mesmas características de alguém, segundo alguns, como sinal de mau agouro, ou para outros, como uma versão mais negativa do “copiado” –, e que há sempre no ser humano o desejo de ser outra pessoa.

A bela fotografia de Nicolas Bolduc, de “A Feiticeira da Guerra” (2012), com iluminação bem amarelada demonstra isso, já que a cor, além de ser considerada símbolo de alegria, também representa o poder, a ira e a inveja, por exemplo.

O contraste entre tons pastéis e escuros visto na paleta de cores da produção também marca tal dualidade. Entretanto, ao entrar nesta questão, é impossível não notar o bom trabalho de Jake Gyllenhaal ao imprimir uma personalidade a cada um dos dois tipos, igualmente diferentes na sua maneira de lidar com uma inusitada situação, que mostra o quanto estão ligados um ao outro.

Uma dessas conexões diz respeito aos seus impulsos sexuais, que os impelem a cruzar o caminho de seu semelhante. É uma das razões que poderiam explicar a inserção das aranhas, na pitada surreal que o cineasta dá à obra. Seria uma metáfora à sexualidade feminina que os encanta e os assusta, tendo em vista os dois protagonistas como representação de todos os homens?

Além do viés da sexualidade e da perda de identidade, acentuados pela utilização da figura da chave como indício de que o longa abrirá a mente de seu(s) personagem(ns), outros caminhos podem ser traçados.

Os planos de prédios bege-acinzentados, de arquitetura muito semelhantes entre si, apresentam uma sufocante Toronto sob a névoa – sensação acentuada pela trilha sonora de Danny Bensi e Saunder Jurriaans, dupla de “Martha Marcy May Marlene” (2011), que, apesar dos excessos em alguns momentos, é eficiente ao criar a tensão necessária ao thriller.

Estaria a “cidade” sob algum controle ditatorial, prenunciando a urgência de mudanças que retirassem a sociedade de um ciclo contínuo de protótipos a serem reproduzidos?

Ou será que tudo não passa de uma fábula usada para Villeneuve falar do próprio cinema, aludindo a um cineasta que tenta assumir outra identidade para fugir do “padrão que se repete” ou da lógica do “pão e circo” comentada por Adam?

Por isso, assim como o epílogo do livro, apresentado no começo do filme, fala que “o caos é uma ordem por decifrar”, “O Homem Duplicado” é uma obra que, inevitavelmente, clama por explicações ao seu final. Dependerá muito do espectador se ele estará disposto a decifrar este caos ou se preferirá deixá-lo como está.

(Por Nayara Reynaud, do Cineweb)

* As opiniões expressas são responsabilidade do Cineweb