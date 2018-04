ESTREIA-Filme em 3D documenta apresentação de Jonas Brothers

De Menudos a Hanson, todos tiveram seus minutos de fama, discos, álbuns de figurinhas e afins. Atualmente, o ápice da carreira de um grupo desse tipo é ter um show filmado em 3-D para ser exibido em cinema.

Os norte-americanos Jonas Brothers estão, agora, no topo. Chega aos cinemas do Brasil, nessa sexta, "Jonas Brothers 3-D: O Show", depois de uma visita do grupo ao Brasil. A direção é de Bruce Hendricks que, no ano passado, fez o mesmo pela cantora Hannah Montana, em "Hannah Montana e Miley Cyrus Show: O Melhor dos Dois Mundos".

"Jonas Brothers 3-D: O Show" combina imagens de apresentações em cidades como Nova York e Los Angeles com cenas de bastidores da vida do trio de irmãos. Kevin é o mais velho e o que parece ser o menos querido pelas fãs. Nick, o caçula, toca guitarra, teclado e bateria - mas a banda também é acompanhada de profissionais em todos esses instrumentos. O irmão do meio é Joe, que no filme é quem faz mais gracinhas na frente das câmeras.

Entre as canções do show estão "Hold On", "BB Good", "Love is on its Way", deixando as mais famosas, como "SOS" e "Burnin' Up" para o final. Também participam do filme Demi Lovato (fazendo um dueto na canção "Camp Rock") e Taylor Swift. Além delas, também está no documentário "Big Rob" Feggans, que não apenas canta rap como é o chefe da segurança dos irmãos-cantores.

Ao contrário de outras bandas que prezam a coreografia milimetricamente ensaiada, os irmãos Jonas gostam de correrias e malabarismos pelo palco, com ajuda de rampas e plataformas. A montagem do filme, por sua vez, não exibe ousadia e criatividade - como aconteceu em "U2 3D", no ano passado.

Fora dos palcos, "Jonas Brothers 3-D: O Show" mostra entrevistas com as maiores fãs do grupo e faz um passeio pela Times Square, em Nova York, repleta de pessoas para o lançamento de um álbum da banda.

(Por Alysson Oliveira, do Cineweb)

