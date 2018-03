ESTREIA-'Família em Apuros' traz Billy Crystal e Bette Midler como avós

A trama não poderia ser mais surrada -- vovô e vovó ensinam mamãe e papai a serem pais melhores, mais livres de amarras e convenções politicamente corretas da pedagogia moderna e, consequentemente, fazem os netinhos mais felizes.

Vovô Artie é interpretado por Billy Crystal, que também assina a produção, garantindo-lhe mais cenas, interpretando um locutor de beisebol que acaba de ser despedido porque não anda conectado com seu tempo, não atualiza seu Facebook e sequer imagina o que seja tuitar. Mas a maior graça está por conta de Bette Midler, que faz a vovó Diane.

O casal anda afastado da filha, Alice (Marisa Tomei) e do genro Phil (Tom Everett Scott). Por isso, mal conhece os netos, Harper (Bailee Madison), Turner (Joshua Rush) e Barker (Kyle Harrison Breitkopf). Os pais tratam as crianças como rege a cartilha do politicamente correto: nunca dizem "não", mas falam "vamos discutir suas opções" e também não os deixam comer nada que contenha açúcar ou ver filmes de terror.

A família mora numa casa toda computadorizada que diz "bom dia" quando acordam, ou "bem-vindos", quando chegam em casa. Por essa invenção, aliás, Phil ganhará um prêmio, e, por isso, ele e Alice deverão sair da cidade. Como os pais dele também estão viajando, sobra para Artie e Diane cuidar dos netos e ter uma chance de reforçar os laços com eles.

Evidentemente, os métodos nada convencionais --ou melhor, a ausência de métodos-- dos avós chocam-se com os de Alice e Phil. Ela, aliás, fica adiando sua viagem porque não confia nos pais. Aos poucos, todos irão mudar e perceber que incorporar um pouco do outro em si mesmos só pode fazer bem.

Dirigida por Andy Fickman ("A Montanha Enfeitiçada"), a comédia encontra em Bette a melhor presença em cena. É uma pena que o personagem que mais aparece seja o de Crystal, quando realmente é a atriz, especialmente suas cenas com a neta, quem tem mais o que mostrar.

(Por Alysson Oliveira, do Cineweb)

* As opiniões expressas são responsabilidade do Cineweb